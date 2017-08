Transexualnan ta demanda presidente Donald Trump

WASHINGTON, D.C., Merca- Den e demanda presenta den un tribunal federal, tres muhe, cu ta integra aviacion, warda costa y ehercito, a referi na e incertidumbre riba su futuro, como tambe e posibilidad di perde nan derechonan post- militar (specialmente ora di baha cu pensioen).

Un vocero di Pentagono a nenga di duna comentario door cu e caso ta andando ainda.

Den un serie di tweets dos siman pasa, Trump a cancela un medida aproba pa Obama mas di un aña pasa.

“Despues di a consulta cu expertonan militar, boso ta wordo informa cu gobierno di Merca lo no acepta y lo no permiti personanan transexual desempeña ningun funcion den e Forsanan Arma Mericano”.

Trump a haci e anuncio aki sin niun tipo di coordinacion cu Pentagono y durante cu e secretario di Defensa, Jim Mattis, tabata cu vakantie, lagando e departamento pa tuma un posicion coherente despues di e anuncio.

E demanda ta contra di Trump, Mattis y otro militarnan cu cargonan halto y responsabel, haci door di e Centro Nacional di Derechonan di Lesbiana (NCLR) y e Aliansa Gay y Lesbiana contra Difamacion (GLAAD). Ningun di e demandantenan a identifica nan mes.

Segun e demanda, reestablece e prohibicion ta inconstitucional.

Desde de anuncio presidencial, White House no a duna Pentagono ningun indicacion di cual ta e procedimento cu lo mester sigui, pa cual e politica di aceptacion di personanan transgenero ta mantene efectivo sin ningun cambio.

Fuente: http://www.noticiasrcn.com/internacional-america