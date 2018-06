Tranportistanan mester busca apoyo den ley cu ta protehanan

Recientemente, e Task Force, consistiendo di e 5 central di taxi, a tene un mainta di splicacion y informacion, pa transportistanan. Sra. Olinda Orman, vocero di e Task Force ta splica.

Manera señala anteriormente, e Task Force a invita e transportistanan priva pa haya informacion den mundo di transporte y tambe pa busca nan derecho y haya sa kico ta prescribi den ley, pa no laga e rumornan crea panico.

Riba e topico aki a splica cu tin un Lansverodering poni y den dje tur e vergunning di taxi, autobus, etc y tur ta ancra cu otro. Asina tambe, den e articulo 3 ta poni cu si no tin e verguning no mag di haci transporte publico y esaki ta mara den ley. Locual ta sosodiendo ta contra ley, y si e persona wordo gara, e tin paga boet of e sancion di acuerdo cu e ley.

Otro punto ta cu e permiso ta wordo duna na e yiu di tera naci na Aruba so of cu mas cu 20 aña biba na Aruba y di nacionalidad Hulandes. Esaki ta poni como proteccion y no por bay otorga na un stranhero.

Task Force a tene na cuenta tambe e articulo 5 cu ta splica kico ta tur e rekisitonan cu mester presenta pa haya e verguning. Riba esaki Minister Romero a bisa cu 7 di 10 no a drenta ni un peticion pa Uber y tin cu preocupa riba esey. E articulo 9 di e mesun Landsverordering ta puntualisa cu e permiso ta wordo duna na un persona particular y no un NV of un otro compania. Cu esaki tur e transportistanan ta keda proteha bou di e ordenansa publico aki.

Referiendo cu e seminario di e app Uber cu a bin dilanti a splica cu esaki no mester preocupa na e taxista siendo cu mester tin vergunig pa esaki por wordo aplica. Pero a ser conoci cu tin transportistanan cu ta probecha di nan verguning pa haci otro tipo di servicio di traslado for di aeropuerto por ehemplo, y esaki tampoco no mag y riba esaki no tin control.

Mas aleu, Sra. Orman ta di opinion cu e seminario di Uber a wordo presenta pa mustra con ta uza un aplicacion of un website pa boost up den caso cu kier bin cu e compania. Pero segun ley, esaki no ta permiti. Pa e transportistanan, den caso cu un hende kier bin cu e innovacion aki y mustra con por uza riba internet anto tur hende mester atene nan mes na ley, y keda traha den nan ruta .

Si ta reconoce cu no tin control, cual ta pone cu algun cos ta bay for di control. Tambe e ta reconoce cu tin algun colega cu tin biaha no ta cumpli, y berdad cu no tin control anto den futuro tin cu atende e problematica .

Autobus tambe ta bezig pa unifica nan mes y bin cu sindicato. Esaki ta hopi bon. Taxistanan mester reunifica nan mes y mester check nan ley, y busca apoyo den e ley aki. Te asina leu, declaracionnan di Sra. Olinda Orman, di e Task Force di Transportistanan.

