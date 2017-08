Tram na Aruba a aparece den prensa Mericano

Aruba a haya un tremendo promocion den e corant US Today, den un articulo cu ta papia di e 10 sistemanan di tram mas atractivo di mundo. E articulo titula “10 Great Streetcars, Trams and Funiculars” ta uno sindica, cual ta nifica cu e ta aparece tambe tin diferente otro publicacion Mericano cu ta cumpra esaki.

Na momento cu Gabinete Mike Eman I a sinta na 2009 su prioridad tabata renobacion y revitalicion di centro di ciudad. E pregunta grandi tabata con pa haci centro di ciudad atractivo y atrae e turista te na final di caya. Den e plan aki a inclui construccion di un sistema di streetcar of tram cu mientrastanto a bira masha popular bou di turista y localnan. Awo e sistema aki a haya un tremendo promocion den un articulo den US Today unda cu ta papia di e 10 sistemanan mas atractivo di mundo.

Nan ta splica cu e sistemanan di transito aki no ta solamente un forma di transporte atractivo y cu pa Sam Schwartz, un consultant di GridlockSam.com., e ta crea un sistema di romanticismo.

E lista di e 10 streetcar of tramnan mas atractivo di mundo cu ta wordo menciona ta:

Los Angeles cu tin un sistema di “funicular”. E ta un linea di 116 aña bieu cu tin 3 aña cera pero ta bou renobacion y mester bay den funcion na inicio di September.

Pittsburgh: un tempo nan tabata sede di mas cu un dozijn di diferente linea di “funiculars” y a wordo construi tempo di e “boom” pa sirbi e trahadonan di sector di hero;

Lisboa, construi rond di shete cero, tin diferente opcion pa biaheronan, entre otro conexion entre dos distrito;

F-Market & Wharves Line, San Francisco, bo por biaha rond mundo na San Francisco, den streetcarnan cu un tempo a wordo uza na Europa, Asia y Australia, prome cu nan a wordo manda California.

34th Street-Hudson Yards Elevator New York. E estilo “funicular” a wordo agrega na e linea 7 di un parada nobo di subway tres aña pasa. Por biaha tanto vertical como horizontalmente na mesun momento.

Aruba. Islanan Caribe tipicamente ta wordo asocia cu barconan crucero, pero no transito urbano, cu ta haci e linea aki manera un sorpresa. “E ta un streetcar unda menos bo ta spera. E “juxtaposition” ta intriga e hendenan. E ta agradabel pa e bishitantenan, conectando e haf cu e capital Oranjestad. E linea gratis ta inclui un double-decker.

St. Charles Streetcar Line New Orleans. Nan tin e sistema di streetcar mas bieu den operacion. E vehiculonan anticua ainda ta briya cu e asientonan mahogany, y tin luz den e dak. Turistanan ta gusta e línea aki cu ta conecta French Quarter y conecta cu Garden District y Audubon Park.

Jerusalem Light Rail Israel. Biaha rond di e ciudad antiguo di Jerusalem a bira mas facil 6 aña pasa ora cu e area metropolitano a habri un sistema di transito moderno.

Trambaix Barcelona. Europa tin hopi sistema di streetcar, pero e railnan ta loke a haci e linea aki special, segun Schwartz. Algun seccion ta pasa den yerba berde. E ta wordo mantene mescos cu un cancha di baseball

Gurten Funicular Bern, Suiza. Den un pais construi rond e seronan di Alpen, no ta dificil pa haya un sistema “funicular”. Pero esun cu tin den e seronan di Gurten, cu bista riba e capital di e pais, ta sobresali. E vehiculonan cora briyante ta subi casi 3500 pia. E ta parce un “roller coaster”.