Training pa siña con pa anda cu personnan cu “verstandelijke beperking”

Den entrevista cu Cindy Kelly-Mathilda ta traha na Asociacion Trabao pa Hubentud na ATHA y ta duna informacion riba e departamento aki. Associacion Trabao pa Hubentud tin como meta tambe pa ofrece diferente training na su miembronan y organizacionnan cu ta miembronan tambe di ATHA cu ta traha riba areanan di desaroyo di mucha y hobennan. E aña’ki un biaha mas lo ripiti e training “Licht Verstandelijk Training” miho conoci como LVB Training. Lo ofrece dos training cu e prome ta di un dia di training y esaki ta un training cu ta pa esnan cu no ta atende directamente cu un persona cu tin un “licht verstandelijk beperking”. Esaki ta por ehempel un persona cu ta traha na banco cu ta topa un hende na bali cu segun abo e persona aki no ta bon y no ta conta e placa of no ta reacciona manera un persona di su edad. Esaki ta un training caminda cu bo ta haya informacion con pa atende na e momentonan ey cu un persona asina. Tambe tin e training di 3 dia oero e diferencia ta cu e tres dianan aki ta hopi mas intensivo y pesey e ta tres dia y ta pa esnan cu ta traha directamente cu e hoben, cu e persona cu tin un “beperking”. Akinan ta papia di “hulp verleners”, trahado social, docentenan di scol pues esnan cu ta duna educacion y cuido na un persona cu tin un limitacion. E training di 1 dia ta tuma luga dia 28 di October for di 8.30 di mainta pa 4.30 di atardi na oficina di ATHA y e tin costo di 200 Florin pa esnan cu no ta miembro di ATHA y pa esnan cu ta miembro di ATHA 150 Florin. E training di 3 dia ta su siguiente dia 29 di October, 30 y 31 di October cu tambe ta tuma lugar na oficina di ATHA tambe y esaki ta costa tambe 525 Florin pa esnan cu no ta miembro y 450 Florin pa esnan cu si ta miembro di ATHA. Ta bon a bisa cu e trainingnan aki ta posibel danki na e organizacion ruman di Corsow cu ta FAJ y nan tin e LVB Training Centrum. Pa algun aña caba nan ta haci e trainingnan aki hunto cu ATHA Aruba ja cu nan ta esnan certifica pa duna e trainingnan aki. Pa por inscribi mester bai riba e link riba Facebook di ATHA y eynan e persona interesa por haci inscripcion. Pa mas informacion por tuma contacto cu ofician di ATHA na telefon 582-3773 y tambe via email cu ta [email protected] Sigur e tipo di cursonan aki ta un necesidad pasobra manera ta conoci tin biaha ta topa diferente casonan ta sosode. Tabatin casonan lamentabel tambe cu a sosode cu kizas si bo por a reconoce e actitud di un persona asina cu ta actua den un diferente manera, abo tambe lo a actua di otro manera. Pesey ta bisa cu e training di 1 dia cu ta hendenan, por ehempel miembronan di prensa, cu ora jega un caminda y bisa bondia y e persona no a bisa nada, mesora ta pensa cu ta mal manera, pero dor di un training asina aki bo ta haya e toolsnan con por reconoce un hende cu un limitacion. Pues e ta pa esnan cu ta atende no directamente tur dia cu un persona cu limitacion. Kiermen peticionnan cu ATHA a haya cu e ultimo na 2017 cu a haci e trainingnan aki y awo a bira ora pa bolbe organiza e trainingnan. Despues di esaki lo evalua pa wak si pa aña 2020 pa haci mas training asina aki pasobra a compronde cu e training centrum tin hopi mas pa ofrece y esakinan tambe ATHA ta bezig ta wak a base di e “opkomst” di e aña’ki, kico lo sigui cune pa cu desaroyo di e training di LVD. Tur esnan cu pasa e training exitosamente lo haya un certificado y no ta un “opleiding” dus bo no lo haya un diploma, sino un certificado pa un training y loke ta mas valioso ta e conocemento cu e persona cu pasa e training ta siña. Pues fuera di e cerficado, e conocemento cu e persona ta haya na e momentonan ey tin hopi balor pa bo por atende cu personanan cu tin limitacionnan leve.

Comments

comments