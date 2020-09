Training online (MOOC) di e sistema nobo yama: Erasmus Accreditation

E plataforma educativo online di Union Europeo pa maestro EU Teacher Academy ta presenta un training online (MOOC) di e sistema nobo yama: ErasmusAccreditation cu lo wordo introduci pa facilita proyectonan di mobilidad entre scolnan di Aruba cu Europa y tambe otro paisnan reconoci pa e programa Erasmus+ 2021-2027.

Nos ta invita tur docente di Aruba pa:

Registra ariba School Education Gateway website (si tin un eTwinning account caba por usa esaki tambe)

Inscribi pa e training via e siguiente link: https://academy.schooleducationgateway.eu/web/erasmus-accreditations

Click ariba ENROLL NOW

Cu e training aki lo bo por siña kico ta e sistema nobo yama Erasmus Accreditation, cual ta e beneficionan, con lo por haci un peticion pa proyecto y con por cuminsa prepara pa un Erasmus plan pa bo scol. Training ta inicia dialuna, 14 di september venidero y lo termina 29 di October 2020.

Sera conoci y prepara bo mes pa oportunidadnan cu e fondo di Europa Erasmus+ 2021-2027 lo trece pa bo organisacion.

Por fabor tene na cuenta cu:

E training aki no ta remplasa e informacion oficial duna pa e oficina di contacto na Aruba (BEUK) y tampoco di e website Erasmus+ of website di otro Agencia nan.

Completa e training aki no ta garantisa un aprobacion di un projecto automaticamente.

