Entre 11:00 anochi di dia 29 october pa 5:00 mainta di dia 30 october, lo tuma luga un training multidisciplinario ariba caminda publico rond di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix.

E training aki ta un ehercicio obligatorio cu ta destina pa evalua y fortalece e cooperacion y coordinacion entre e diferente instancia di emergencia:

• Cuerpo Policial di Aruba

• Brandweer

• Ambulance

• Aruba Airport Authority (AAA)

Durante e periodo di e training, trafico por wordo desvia riba e caminda principal dilanti di aeropuerto. Automobilistanan ta pidi pa tene cuenta cu posibel tardansa y pa sigui e instruccionnan di e autoridadnan presente den e area.

Ta importante pa nota cu aunke e training ta tuma luga ariba caminda público, no ta permití pa espectadornan aserca na e area di entrenamiento, pa garantisa seguridad di tur hende presente.

Nos ta pidi comprension di e comunidad y ta gradici tur colaboracion durante e actividad esencial aki, cu ta enfoca riba mehora di preparacion y con pa responde na situacionnan di emergencia