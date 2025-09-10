Diaranson mainta den refineria tabatin training di militar kazerne tumando cu candela con e militarnan tin cu domina y paga un candela. Pero den e pegamento di candela, posibel chispanan a bula debi na biento fuerte y yerbanan seco cu tin riba e tereno cos a bay foi man. Un training a bira un DESASTER riesgando Aruba, debi cu tin kimico, diesel, gasoline, y tuberianan activo.



E candela a bira grandi riba e tereno di refineria, bomberonan di diferente post a sali pa yuda, pero e biento fuerte a pone cu e candela a cana basta liher. Dos personal di refineria a keda transporta pa Centro Medico debi a inhala hopi huma mes y a haya problema cu halamento di rosea. Ambulance a buscanan y bay cu nan hospital. Informacion ricibi cu na Hospital a wantanan pa observacion 1 dia debi cu e huma por a causa daño na nan parti paden di nanishi.

Prome cu merdia e candela a haya forsa debi y a cuminsa bin nort cerca di e solar panelnan. A a activa di biaha CMO, pa presenta. Rino ne sitio a papia cu SKOA cu ta opta pa manda muchanan cas di e scolnan di San Nicolas cu ta haya molester di huma.

E candela a sigui cana y bomberonan a lucha tur caminda pa domina e candela. Banda di 2’or atardi e candela a bolbe crece haya forsa y a cana basta liher bay abou y a menasa casnan pega cu scol di Polis. Polisnan a purba na evacua algun hende y otro a pidinan basha awa na muraya pa evita e candela grandi yega nan cas y kima nan hogar, debi cu bomberonan tabata man yen riba bou pe candela no yega pabou unda e tankinan cu ta den servicio cu diesel y trucknan di gasoline.

A cera full e caminda cu tin dilanti scol di polis pa asina bomberonan por core bay bin y no keda stroba. Hefenan di Cuerpo Policial tambe a presenta pa pone nan mes na altura di e situacion.