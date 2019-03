Training di Metodo Internacional encuanto Proteccion di Mucha “Signs of Safety” na Aruba como parti di ehecucion di Plan di Crisis Social

Alrededor di 127 profesionalnan trahando den e tereno social, enseñansa, husticia y salubridad lo ricibi e training “Signs of Safety”. E training aki a ser desaroya na Australia y conoce gran aceptacion y cu bon resultado riba e tema di proteccion di mucha. “Signs of Safety” a ser implementa na Estados Unidos, Europa y Asia. E training “Signs of Safety” ta diseña specificamente pa proteccion di mucha y ta diseña door di profesionalnan riba e tereno social pa asina por aplica e miho tecnicanan pa e casonan mas dificil pa loke ta trata proteccion di muchanan den caso di abuso.

“Signs of Safety” ta consisti di dos trayecto, di cua e prome trayecto ta un training basico cu ta cuminsa dialuna dia 1 di april y ta termina diahuebs dia 4 di april. Despues ta continua riba dianan 8, 9, 10 y 11 di april cu diferente training pa directornan pa sigui expande den e conceptonan, miho practicanan y implementacion di “Signs of Safety”. Lo haci uso di un “buddy system” pa yuda train otro coleganan profesional den e tereno riba e metodo di “Signs of Safety”. E prome trayecto lo tin un duracion di casi 1 aña.

E metodo di “Signs of Safety” tin como obhetivo cu tur profesional lo traha segun un metodo specifico y cu e mesun lenguahe. Na segundo luga e metodo ta busca un cooperacion entre e famia, e profesional y e netwerk rond e famia. Di es manera aki ta traha specificamente na e siguridad y bienestar di e mucha, stipulando un plan di accion con mester yuda e mucha y su famia. “Signs of Safety” ta un medio con pa traha den cooperacion pa asina yega na siguridad, respet y compasion pa esnan cu nos ta traha pa nan.

E di dos trayecto di “Signs of Safety” lo cuminsa na maart 2020 cu un training di 5 dia cu lo profundisa den aplicacion di e metodo pa cu famia y sigui expande aplicacion di e metodo y otro tecnicanan.

Participantenan ta inclui profesionalnan den e ramo social di diferente departamento y fundacion como tambe profesionalnan trahando den e ramo di enseñansa, husticia y salubridad.

Durante e dianan di e training, lo por tin algun servicio afecta door di e capacidad reduci debi na e cantidad di profesionalnan cu lo ta participando na e training aki.

Aruba, 28 di maart 2019

Comments

comments