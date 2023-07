Recientemente na Horacio Oduber Hospital a dal un paso mas den loke ta eleva calidad pero e biaha aki riba tereno di educacion y siguridad. Siete colega di HOH a completa cu exito nan certificacion di ISO NEN 17024, esta ‘training omgaan met grensoverschrijdend gedrag’. Pa hopi aña caba HOH ta organisa training pa coleganan cu enfoke entre otro riba con pa anda cu diferente tipo di agresion, incluso verbal y fisico. E training aki ta importante y ta rekeri pa ripiti cada dos aña. Coleganan den diferente funcion na HOH a completa e training aki y awo tin nan acreditacion di Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training & Advies (NIKTA)’ esta Milka Wernet, Aqmar Abraham, Charissa Bermudez, Clyo Abath, Gerrit Besselink, Charles van Heningen y Jarvis Winklaar.

E training a wordo haci via e instituto Hulandes renombra – de Jong Training en Advies. E training aki tin como meta pa coleganan por train internamente otro colega y prepara nan con pa atende cu bishitante of pashent cu ta yega HOH cu un tristesa of ansha cu por hiba na un rabia y te hasta un tipo di agresion. Algo cu siguramente no ta facil ora e momento presenta, pero cu training y conocemento por yuda na momento cu un situacion asina presenta y trece trankilidad.

Motibonan dicon e training aki ta necesario pa Hospital

Den un ambiente unda cu tension hopi biaha ta subi, ta esencial pa personal ta bon prepara pa anda cu agresion. Sea ta agresion verbal di pashent cu tin stress of agresion fisico den situacionnan di emergencia; paso alfinal un team bon entrena por haci e diferencia.

Door di entrena empleadonan den control di agresion, no solamente e ta aumenta nan propio siguridad pero tambe di pashent y bishitante pues ta un siguridad pa tur hende.

E maneho profesional den agresion hopi biaha ta rekeri tuma decisionnan lihe. Un profesional bon entrena por reduci intensidad di situacionnan y mantene e trankilidad. Tur esaki ta contribui na un experiencia positivo na Hospital pe pashentnan y bishitante.

Ademas, agresion por stroba e proceso di trabou. Door di responde na un manera adecua, nos personal por sigui nan trabou cu enfoke y e cuido por continua sin interupcion.

Ta importante pa menciona cu tras di cada training exitoso tin un team dedica cu ta duna e apoyo necesario pa tur cos cana manera debe ser. HOH Academy cu ta e departamento encarga cu curso entre otro, tabatin un rol esencial den facilita e training y garantisa e calidad pa asina e participantenan por saca e maximo di e experiencia aki. Hasta a yega di tene varios charla pa otro instancianan den cuido pa asina nos propio team di trainer di agresion comparti y ofrece conseho con pa anda cu agresion verbal.

Hospital ta orguyoso di cada un di e trainer di agresion cu a logra acreditacion exitosamente y kier gradici nan pa tambe contribui na sigui eleva calidad y traha continuamente pa sigura cu tur aspecto di e experiencia di pashent y bishitante ta cubri. Masha pabien trainers!