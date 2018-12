Trailernan sin keur lo no por participa den paradanan di carnval

Carnaval ta den porta y un biaha mas Cuerpo Policial ta lamenta cu tur aña mester manda recorda pa manda e trailernan bay keur. Ta bisa semper pa tuma contacto cu DTI, cu ta hopi flexible, pa asina por un dia pa nan por keur e trailernan.

Carnaval 65 ta bay ta uno hopi grandi. Bay busca un cita na DTI pa keur e trailernan. Ya dia 5 di Januari ta parade di flambeu y e trailernan mester ta gekeur e anochi aki. E dia anochi e Departamento di Planologie lo pasa controla. Y den caso cu e trailernan no ta gekeur, esakinan ta wordo hala un banda. Y e grupo ta kibra. Esaki ta trece un mal nomber pa e grupo ya cu e participanteanan ta paga hopi placa pa por participa.

Un recordatorio na lidernan di grupo, por fabor, bay wak ken tur tin trailer, bandanan, esunnan cu ta trek carosa. Cumpli cu ley, bay DTI, e ta cso di un rato. Nan ta adjust na bo ora y bo ta keda cla. Un djis aña ta caba, y despues parada ta eynan mas. Polisnan no ta bay rush, siguridad ta lo mas importante. Ta papiando di hende ariba caminda, tin hende dilanti y patras di truck. Si algo bay robes, sorry no ta yuda mas. Ta bira tempo pa boetnan cuminsa cay y e consecuencia ta bay pa e groupleadernan mes.

