Diasabra atardi riba e caminda di Bakval rotonde marriott bin ariba a sosode un accidente serio unda un trailer lastrando un boto a los pa un of otro motibo y e trailer a dal basta duro den e nissan skyline.



Den e skyline tabatin un señora tras di stuur cu a resulta basta herida, polisnan a yega cu urgencia na e sitio cera full e caminda. Ambulancenan di biaha a presenta y cu ayudo di bombero ta saca e señora herida. Por a tuma nota con parti di e chasis cu a drenta for di dilanti y sali patras di e auto tabatin un childseat pega na dje, esaki a hala atencion di biaha di e prome persona cu tabata pasando cu a mira e accidente pasa, a baha y core busca pa un baby pero danki dios e criatura no tabata den auto. Polis di trafico a presenta di biaha pa haci investigacion amplio ne sitio hunto cu departamento tecnico. Polis di trafico a pone e chauffeur supla y a supla 0.