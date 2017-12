Trahando hunto por combati e problema di adiccion

Parlamentario Robert Candelaria ta haciendo un recorido na tur instancia pa haya sa mas riba e maneho di adiccion na Aruba. Nos ta biba den un comunidad unda cu tin hende ta haci uzo di droga y ta bira adicto na droga. Pero tin instancianan na Aruba cu ta trahando pa hopi tempo, creciendo y mehorando con pa yuda esunnan cu a cay den adiccion.

Tur hende sa e consecuencianan di adiccion, unda cu e recientemente tabatin e caso hopi lamentabel y por a mira aspecto di droga den dje. Loke cu kier logra ta pa haya un bista riba cua instancianan ta haciendo algo pa combati e problema aki y mira na mes momento unda por yuda nan, sea cu leynan, por ta cu preguntanan haci na gobierno of con por sostene nan pa asina por sigui crece.

Parlamentario Candelaria a indica cu nan kier un comunidad liber di droga, liber di adiccion unda cu tur hende ta limpi y safe. Droga hopi biaha tin tur sorto di risico cun’e, no solamente enfermedad pero tambe criminalidad, violencia domestico of no. Traficacion di droga ta pone cu por haya e problemanan aki na Aruba, unda cu hendenan ta bira adicto na dje, ta kibra famia, kibra empresanan. P’esey hunto mester haci algo na un manera structura pa combati esaki.

El a bishita CAA y FADA cu ta den un edificio na Colony, unda nan ta haciendo e trabou mas bunita ainda pasobra a pone fundacionnan traha hunto. Tambe ta coordinando e trabounan pa asina por yuda esunnan den adiccion pa sali, pa asina yuda esunnan cu no a cay den dje pa asina preveni pa nan no cay den dje. “Esey ta loke mi a papia hopi over di dje den campaña, prevencion”, el a expresa. Durante su recorido el a mira un fundeshi fuerte cu mester sigui traha riba dje pa yuda hobennan y tur hende den comunidad pa no cay den droga. Esunnan cu a cay den dje caba, pa sali afo prome cu nan ta lamenta.

Robert Candelaria a bishita e centro di Colony y KIA, unda a mira e luganan activamente ocupa ta yudando esunnan den adiccion cu ta ricibiendo tratamento pa asina sali afo di esaki. Den e siguiente dianan e lo ta bishitando e instancianan cu ta keda pabou di brug. Lo pasa na tur instancia pa asina mira kico ta e trabounan cu ta haciendo y mira con por yuda sostene of aporta pa asina mehora loke nan ta haciendo caba.