Trahando hunto a logra un protocol di RST cu tur hende por biba cune

Durante conferencia di prensa di Fraccion di POR, parlamentario Alan Howell a comenta riba RST (Recherche Samenwerkingteam).

El a comenta cu na 2001 tabatin un protocol di RST cual mester a wordo renoba y na momento cu Andin Bikker a asumi e responsabilidad como minister di Husticia, e punto aki tabata un di e prome trabounan cu el a zorg pa keda cla cune ya cu esaki a keda colga durante gobernacion anterior.

Howell a indica cu loke a haci e situacion un tiki fastioso ta e formula cu gobierno di Hulanda kier a hinca e protocol nobo den otro. Esaki a trece un poco duda den con e la wordo formula. Logicamente Cuerpo Policial no a keda mucho satisfecho den e formula cu a wordo hinca den otro, mescos tabata e sentimentonan di e minister di Husticia, e Comision Fiho di Husticia di Parlamento y Parlamento en general. E mandatario a acudi na Parlamento pa scucha kico ta e pensamento di Parlamento y a notifica minister Bikker cu nan no ta aproba esaki debi cu e forma con e protocol tabata hinca den otro tabatin chens grandi cu cierto autonomia di sistema hudicial di Aruba por a bay perdi.

Debi na esaki a bay bek y a formula otro protocol den cual a hinca e preocupacionnan di Parlamento y tambe loke sindicato kier a wak den dje y awor e protocol a bin bek den un manera cu tur hende por biba cune, Alan Howell a duna di conoce.

Durante un encuentro dialuna hunto cu sindicato y minister di Husticia a repasa e concepto aki den cual a adapta un par di frase pa por ta un tiki mas sigur cu e autonomia di e sistema di husticia na Aruba no lo wordo atacha y no lo tin kiebro den dje.

Parlamentario di POR ta expresa cu minister di Husticia a haci un tremendo trabou pa sigura cu Cuerpo Policial ta completamente cubri. “Di akinan mi kier a manda un pabien pa minister di Husticia, mi kier a manda un pabien tambe pa Cuerpo Policial, sindicato y Parlamento. Asina aki nos ta mira cu ora nos traha uni manera hende grandi y na un manera profesional sinta na mesa y intercambia di opinion nos ta logra un bon resultado”.

