Manera ta conoci e situacion di SABA no ta di canta macamba pero e 3 personal den directie y e 7 den raad tin e instancia di cuido aki na WERKI. Un minister encarga cu e parti di cuido di hende grandi, cu ni tin e bala pa cana yega na SABA y pone un paro na esaki di tanto cu el a papia pero e fiesta ta sigui y awor si e baca a hoga, pero ta mustra e mandatario ta mas ocupa cu su muchachadanan riba tik tok.

For di bon fuente nos por a compronde cu e 1.7 miyon cu SABA ta haya riba nan cuenta como e subsidio di Gobierno no a pasa riba nan cuenta mes diahuebs ta haci cu cos ta pinta stuur y ni a haya e notificacion for di financien cu placa a bay. Diahuebs a cera cu nadi placa riba e cuenta di banco di SABA esaki nos tine confirma.

Mientras SABA ta menasa di bay cera CMCC cu ta e Centro di Medico pa Cuido Cronico na San Nicolas debi cu Gobierno kier pone un otro cas di cuido eynan tin e trahadornan y e grandinan den un tension.

Segun informacion for di esnan den SABA e situacion di placa ta CAOTICO, casi bancarota SABA ta debi cu tin mal maneho y fiesta den placa, a gasta placa bay off y ya pa mitar di luna no tin placa mas den cuenta di banco di SABA, ni reversa tin pa si algo inespera pasa. Pa motibo cu no tin placa den reserva segun informacion extra oficial no confirma, ta indica cu no por a ni pasa e salario pa e trahadornan por haya caba, y ta wardando e suma di 1.7 miyon cu gobierno tin cu pasa pa asina core pasa e placa di tur empleado y esnan cu SABA debe pa paga pa asina e placa ta diabierna despues di merdia pa atardi riba cuenta di tur empleado.

E situacion ta pinta scur, ta mustra cu e 3 nan den directie y e 7 den raad lo a drumi dushi diahuebs pasobra nan tog ta esnan responsabel cu a mal gasta placa di e fundacion pa HOPI tempo caba y ta perhudicando e instancia di cuido aki.

Trahadornan di SABA ta cansa y ta pidi pa minister / gobierno actua y pidi retiro di e 10 cabes cu tin e fundacion den casi bancarota pa pone otro hende maneha e lugar, ya cu 300 mama y tata nan pan di cada dia ta na peliger y e grandinan tambe si algo pasa mayan cu SABA tin cu dal cera. Of posiblemente e trahadornan tin cu welga pone trabou plat hunto cu nan sindicato pa asina e bala lora.

Segun informacion cu nos a haya na nos redaccion cu si e placa mes tin cu drenta den e cuenta di SABA mainta pa merdia e proceso lo ta uno di rush pa administratie prepara tur pago y ta spera cu e trahadornan por ricibi nan salario pa sikiera tin algo den cartera pa fin di siman, MASNOTICIA lo informa tambe si esaki te caso.

Cu e articulo aki por haci cu e Ministernan encarga lo core sea pone presion na Financien pa core manda e 1.7 miyon. Nos ta keda pendiente.