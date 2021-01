Trahadornan di Parke Arikok no tin hopi confiansa den gerencia y maneho na Parke

Magaly Brito di sindicato SEPPA ta splica cu diahuebs durante dia, SEPPA a ricibi un carta di parti di gerencia cu un poco ta papia riba e ultimo reunion cu nan tabata tin cu gerencia di Parke Arikok riba nan proposicion di entrega di 40% di salario di empleadonan. Separa di esaki tambe tabata tin un discusion e mesun dia aki riba entrega di e 50% di vacantieuitkering y 50% di prima. “Kico ta pasa ta cu 5% ta e unico cu nan no ta pidi trahadonan pa entrega, pero claro si bo ta bay pidi 40% extra, esaki ta un sla grandi pa e trahadonan.”

For di e momento ey, SEPPA a pidi gerencia di Parke pa nan mes informa trahadonan pasobra tin indicacion caba cu trahadonan dificilmente por accepta un proposicion asina. Trahadornan berdad a indica na SEPPA cu nan no ta di acuerdo y a haya carta, y durante reunion cu trahadornan diahuebs esaki a wordo rechasa un biaha mas.

“E trahadornan ta habri pa por negosha algo caminda tur partido por Sali bon for di esaki pero 40% como excuse cu asina bo por haya loonsubsidie, e trahadornan aki no por bay accepta esaki,” segun sra. Brito.

Na December 2020, gerencia di Parke a manda un carta pa trahadornan caminda ta pidi pa loonsubsidie. SEPPA a reclama esaki y tabata tin e reunion, na unda a splica cu e trahadornan no ta bay atras den nan condicion di trabao pero awe ta resulta diferente. “E forma cu nan kier atende cu asuntonan di trahadornan ta locual e trahadornan ta reclamando, nan no ta hay’e esun di mas miho of di mas etico, y hasta tin expressionnan bao trahadornan cu tin hopi desconfiansa den gerencia y esnan cu ta dirigi raad van bestuur,” segun sra. Brito. E malcontento aki ta hopi grandi anto a pidi pa gobierno wordo informa di esaki tambe pa wak si gobierno por haci algo, pero loke ta Sali for di tur esaki: si den pasado nan a bay den accion protesta pa bin cambio, awendia nan ta arepenti den esnan cu a bin tuma e maneho over.

“E ta un lastima pasobra mi ta kere nos tur semper kier un cambio pa bay pa dilanti, pero mi ta kere e trahadornan aki ta den un situacion basta penoso,” segun sra. Brito ta expresa.

Parke a tuma un decision na unda cierto momento nan no ta tuma ATV ni UTV mas riba propiedad, nan tin nan argumentonan pa esaki: entre otro e proteccion di nos medio ambiente, flora y fauna. Un ponencia cu a hasta wordo bringa den corte y na final nan a haya rason. Pero di otro banda, si como un empresa bo ta tuma un decision caminda bo lo perde gran parti di bo entrada, segun sra. Brito: “Obviamente of logica ta bisa cu bo tin cu busca un otro alternativa pa esaki bin bek den caha, y esaki ta locual no a percura p’e cu awor trahadornan ta sufri e consecuencianan akinan te cu asina leu awo cu tin proposicion riba mesa pa un entrega di por lo menos 40% di nan entrada, plus tambe e otro partinan cu gobierno ta pidiendo, dus e ta un sla hopi grandi pa e trahadornan.”

