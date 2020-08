Trahadornan di Guarda Nos Costa a cansa no ta confia palabra di minister di husticia mas

Diaranson mainta personalnan di Guarda nos Costa tabata na e post Dakota unda a pone un grupo di detenido ilegal keda, y e personalnan ta bibando algun tempo caba cu e situacion ta bira mas pio y ta escalando dia pa dia bou di un tension. E sistema cu e bida di e personalnan ta bou peliger y bou tur circunstancia no tin nada pa defende nos curpa, e personal di guarda nos costa cu a sali pafo hunto cu su coleganan a duna di conoce cu e Minister di husticia no ta tumando medida y lo djis sinta un rato pa tira awa riba e candela pero siguiente dia tur cos ta sigui mes un cos, bou di e trahadornan ta reina un disgusto totalmente pasobra nan bida y sin bida di nan famia por ta na peliger.

Awe nos como trahadornan a dicidi di sali pafo y sali pa haya respuesta di biaha y riba termino largo. Aki no ta bin cumpra tempo pasobra Guarda nos Costa no ta bendedo di tempo y no ta fabrica di tempo nos kier e minister awe y na e sitio y pone tur cos preto riba blanco pasobra den su palabra nos no ta confia mas y engaño aki tin cu caba awe of nos no ta drenta paden. No tabata tin ningun reunion cu trahado, minister a manda un mediador pa deal cu detenido y trahado no a puntranan kico ta sinti nos disgustonan. A bin deal cu detenido cu bo por a bisanan tuma luga over y laganan keda cune eynan ba mustra debilidad cu bo no tin nada pa guarda nos costa ni un plan ni un decision pa wordo tuma, nos ta bibando un desaster completo den e luga.

A trece tur detenido na Dakota pero no tin e parti seguridad, nos por laganan sali bay lucht pero tin consecuencia pasobra e luga ta bou construccion y tin jen di material peligroso cu por ser usa contra nos personal. Minister di husticia a promete tur sorto di cos pero te dia di awe tur cos a keda den palabra.

Nos tin un comando kamer fantasma, e personal ta traha 16 ora e ta cansa tambe e tin famia pa atende y nada mas.

