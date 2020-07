Trahadonan preventivo di FADA un stap mas dilanti pa yuda hobennan

Rish Ann Ammerlan trahado preventivo di Fundacion Anti Droga Aruba diaranson mainta durante conferencia a papia riba proyectonan nobo cu FADA ta bay lanza. Hopi biaha na FADA nos ta haya hobennan cu ta presenta pa pidi ayudo unda nan ta experimentando y of den e prome fase di usa substancianan of den mundo di gambel, y of video gaming. Tin biaha bo ta haya cu no por yudanan of mester pasanan pa un otro instancia y hopi biaha e hobennan no ta yega na e instancianan aki of no ta tribi di bay mes. Awor aki cu nos trahadonan preventivo a haya un training intensivo di parti di Hulanda cu por guia e hobennan aki manera nan yega na nos oficina, y awor nos por atende cu e problema di biaha. Motivoor ta un metodo caminda den cuatro combersacion por motiva e clientenan hobennan entre 14 cu 24 aña y asina ta minimalisa y stop e uso di substancianan, gaming of gambeling. E combersacion aki ta pasa individualmente unda pa medio di diferente informacion y educacion y dinamica nos ta yuda e hobennan aki minimalisa of stop e problematica.

