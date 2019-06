Trahadonan disgusta di Tra’i Merdia a manifesta dilanti di Bestuurskantoor

Diabierna merdia trahadonan a bay manifesta nan malcontento contra di e minister di Enseñansa, drs. Rudy Lampe. E trahadonan aki a bay dilanti Bestuurskantoor. Sra. Helen Dirksen- Thijsen, trahado di Tra’i Merdia ta splica e pakico e manifestacion aki.

Sra. Dirksen- Thijsen a splica cu e motibo pa cual nan a bin manifesta tabata pasobra cu diahuebs nan tabata tin un reunion cu e minister, unda cu nan a entrega mas o menos 51 pregunta pa e contesta. Y pa nan sorpresa, tur locual a pidi’e, el a bari tur cos for di mesa. E minister en cuestion ta keda pega den su vision, e no ta compronde e idioma cu e trahadonan ta papia, of e lenguahe nan ta papiando. E ora eynan, e trahadonan dicidi cu nan no ta sigui mas. Un hende cu no ta comprondebo, cu no por delibera cun’e, no tin nada di haci mas cun’e.

Un di e cosnan mas principal ta, ta e crisis social cu ta asotando full Aruba, Tra’i Merdia tin hopi problemanan social. For di aña pasa a pidi pa amplia nan oranan, pa asina nan por traha ariba e structura di cuido. Banda di esey, mirando cu tin mayornan cu ta caba mas laat atardi, pa amplia e orarionan pa hisa e calidad di Tra’i Merdia. Pero al contrario, e minister kier kita mas trabou for di e trahadonan di Tra’i Merdia, bariendo tur e ponencia di e trahadonan for di mesa.

Ponencia di e minister ta cu mayoria di trahadonan di Tra’i Merdia, ta docentenan full time y lo kier pa nan ta mas tempo na nan trabou, pa cual Sra. Dirksen- Thijsen a bisa cu en berdad den e parti di Huiswerkbegeleider y e Directora di e Centronan ta docentenan, cu ta traha mainta y ta traha merdia. Pero ora cu ta bisa e personanan aki cu e no ta sigui mas cu nan servicio, pero despues di eynan, tur e responsabilidad ta cay ariba e lidernan di e centro.

Un di e motibonan cardinal cu e trahadonan di Tra’i Merdia pa a manifesta tabata pa nan entrega un manifiesto na Minister Presidente, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes. Ya cu nan no ta haya oido cerca e minister di Enseñansa, nan ta bay cerca su hefe, cual ta Minister President, Sra. mr. Evelyn Wever- Croes.

