Trahadonan di un morgue ta declara nan mes den welga door di mal holo

GUERRERO, Mexico- E Servicio Medico Forense (Semefo) di Chilpancingo, capital di Guerrero, tin mas di 500 cadaver acumula. E asesinatonan cotidiano, e falta di recurso y di personal a pasa su capacidad y desde diamars cerca di 500 trahado di e Fiscalia General di Estado di Guerrero (FGE) ta den welga pa e condicionnan no saludabel di trabao.

E Semefo di Chilpancingo tin capacidad pa 360 cadaver den dos sala cu refrigeracion, pero solamente uno ta trahando y den e otro tin 70 curpa mas.

Un riba otro, den saconan di plastic, na suela of den aire liber. E cantidad di cadaver a sobrepasa e capacidad di e cuatro patologonan cu ta traha den e luga, caminda algun di nan lo mester atende e curpanan den patio of e parkeerplaats di Semefo.

Tur dia ta yega al menos dos cadaver y te cu final di October tabata tin 657 curpa sin reclama, segun e director , Ben Yehuda Martínez Villa.

E ultimo cadavernan trece eynan ta coresponde na 14 persona haya den un abismo di 90 meter, den e municipio di Copanatoyac.

Empleadonan di FGE, bisiña di Semefo tin un luna ta kehando di e holornan malo cu tabata yega den nan oficina, situa na 10 meter di e camber caminda cu e curpanan ta warda. Pero diamars e holor a bira insoportabel. Nan a tapa nan nanishi y nan boca cu nan mesun paña, nan a bandona nan oficina y a declara nan mes den welga.

