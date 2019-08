Trahadonan di Triple A, durante referendum a vota masalmente pa FTA

Sr Hubert Dirksz di sindicato FTA a splica e referendum cu nan a participa na Triple A y nan a gana esaki. Sr Dirksz ta gradici y felicita e trahadonan cu a vota pa FTA y awor tin derecho pa representa e trahadonan na triple A. Sr Dirksz a comenta cu e trahadonan a aserca sindicato FTA pasobra nan tabata tin un situacion cu nan no tabata contento y masalmente a aserca nos sindicato y no a keda nada otro di haci peticion pa referendum cerca mediador y a convoca esaki y a tuma luga dia 27 Augustus y e resultado di mas cu 172 hende cu por a vota un total di 104 hende a vota y di esaki 93 voto FTA a haya y ta mas di mita. Y asina sindicato FTA a gana e derecho pa representa e trahadonan na aeropuerto. Y awor ta ora pa negosha yega na un CAO despues di e CAO cu tin actualmente ta caduca y atende tur e problemanan cu tin. Na momento cu un grupo di trahado dicidi pa avilia na un otro sindicato ta hopi biaha pa motibo di situacionnan no ta bon y nan no ta contento y tin un seguridad den e compania un trato no corecto di e compania y e parti di salario y beneficionan ta kedando atras y no ta mira adelanto y otro problemanan no ta wordo atendi y si nan tin sindicato cu nan ta avilia na dje lo tin un problema eynan. Loke nos a tuma nota cu tin algun punto di CAO cu e trahadonan kier wak pero por lo general grupo di trahadonan e mayoria nan no kier keda cu e sindicato cu nan ta cune actualmente. FTA awor lo bay crea un proposicion pa Triple A, manera cu nos keda cla y entrega esaki pa wak e negosacion di CAO, nos lo tin diferente puntonan anota pa bay regla cu triple A, y despues di reuni cu e trahadonan pa yega na un shopsteward cu trahadonan mes ta nombra esakinan y ora keda cla y lo presenta e proposicion nobo na gerencia di Triple A.

