Trahadonan di Tra’i Merdia a bay den welga

Diaranson merdia, un grupo di trahado di e centronan di Tra’i Merdia a pone trabao abao y a bay para dilanti di Bestuurskantoor. Esaki ta pa nan haya un reunion cu e minister di Enseñansa pa asina elabora ariba nan diferente puntonan di preocupacion.

Esaki tabata e ultimo recurso mirando cu nan a purba na diferente manera pa mustra nan malcontento pa cu e problema aki. Ta hopi mucha ta bin e centronan aki y no ta di awo, nan a pidi pa mas ora, pa asina como un team, por atende cu e muchanan aki mas miho.

E minister en cuestion a bin cu hopi cambio, pero e cambionan aki, pa loke ta e trahadonan mes, no ta relata na e problema cu nan ta mira cu tin. A manda lidernan di e centronan cas. Y na augustus, e ekipo di huiswerkbegeleiding tambe ta bay cas.

A haya un carta pa e mayornan. Ta bay duna e trahadonan mas conocemento, pero no ta mira cu e problema mes no ta wordo atendi cun’e, pa motibo cu e tempo ta bay keda cortico pa nan por atende cu e muchanan.

Por ehempel, si bo no tin e huiswerkbegeleiding of si nan mes haya mas conocemento, e cantidad di mucha ta keda mesun cos y e tempo pa deal cu nan mes no tey. Un punto di preocupacion sigur ta cu ora cu no tin un lider na e centro of un manager, of cu e ta cu’n grupo, si e lider of e manager mester bay atende cu’n mayor of algo, e ora e tin cu parti e muchanan. Pero e mucha tin cu bin na prome luga y e tempo pa atende cu e mucha ta hopi importante.

E cambionan cu a bin cun’e, ta cambionan creativo cu ta haya nan ta bon, pero e parti di mas importante ta, pa atende e zorgkinderen, yuda pa duna un tiki mas tempo pa por atende cu nan di un manera mas apropia.

Apart di esey tin tambe cierto centronan cu no tin centrumleider y hopi biaha ta e trahado ta atende cu cierto cosnan. Aki e problema no a caba.

Cambionan

E cambionan cu ta wordo haci ta cu nan a manda e lidernan di centro cas pero con ta para ora cu juli y augustus habri? E ta bay habri sin centrumleider, cual ta un preocupacion grandi, pa motibo cu si tin un grupo e leidsternan mester atende cu e grupo. Al fin y al cabo, ta nan ta keda responsabel pa e muchanan si algo pasa, ora cu nan bay atende cu un mayor of algo asina.

Ainda nan tin’e dos ora pa dia, pero hopi di nan tareanan a wordo kita for di nan y e asistentenan ta haya mas trabao extra y esaki sigur no ta husto. Pero tampoco esunnan concerni, no kier duna e trahadonan aki 40 ora tampoco.

Solucion

E trahadonan di e centronan aki ta boga pa nan haya 40 ora pa sina, mirando cu nan tin hopi aña caba ta laborando asina aki. Nan ta un departamento di gobierno cu ya ta drentando su di 23 aña, caminda cu e trahadona ta cobrando part time. Nan tin cu cria famia, cas pa paga, tin debe y tin cu cobra un salario part time. Bo ta perde cuarta parti di e salario. Algun tin 31 y algun tin 38 ora. Pesey nan kier bay pa nan 40 ora pa drecha nan pensioen tambe ora cu yega e momento pa bay pa pensioen.

Hopi tempo andando

E situacion aki no ta di awo e ta andando, pero nunca no a bin cu’n solucion pa e problema tampco. Pero si ta pone tareanan extra ariba e trahadonan, sin cu tin pago extra pa esaki. No kier aumenta a orario tampoco. Esaki a pone cu e trahadonan a dicidi cu ta basta, nan a poen trabao abao y a bay dilanti Bestuurskantoor te ora nan haya un contesta positivo ariba nan situacion.

Ta wardando pa final di reunion y a base di e resultado di e reunion lo dicidi kico lo ta e siguiente paso pa tuma.

AL parecer tin un concepto cu ta trahando ariba dje, pa scol lo por bay te cu 3 or. Pregunta ta keda e ora, kico ta bay para cu tra’i merdia? Hopi pregunta, pero cu no tin contesta ainda pa nan.

Ta di remarca cu tin un proyecto piloto andando unda cu nan ta bezig ariba e parti di e asina yama ‘zorgkinderen’ y ta increibel loke a sali for di dje. Mas ainda ta mira e necesidad. Pa e bienestar di e muchanan mes, e ta importante pa e muchanan aki por tin un miho cuido.

