Trahadonan di Telearuba ta bek cu FTA

Por mira cu aunke Telearuba a bira un NV, cos no a bay manera a spera y awe trahadonan ta bolbe bira miembro di un sindicato pasobra tin problema den e compania, segun Hubert Dirksz, presidente di FTA. Despues di hopi aña cu Telearuba su trahadonan tabata FTA, nan a dicidi di bay despues cu Telearuba a cera, pa cuminsa di nobo, den e caso aki pa un otro momento. Un momento di mas desaroyo.

Una bes cu un trahado bin dilanti busca su derecho na un sindicato, basicamente tin dos problema. Uno ta placa y e otro ta trato. Esey ta algo cu ta conoci pa experiencia. Den e caso aki, trahadonan ta dicidido pasobra aparentemente tin tur dos situacion cual ta hunga un rol hopi grandi. Telearuba, mescos cu cualkier compania di television, den e temponan aki, tin retonan hopi grandi. Ta conciente di esey. Tin cu traha hunto pa cruza e brug, pa sali vencedor. Den e caso aki ta kere cu e trahadonan a dicidi di bin dilanti y FTA ta representanan, yamando nan bon bini. Awo ta keda na FTA pa atende cu e problemanan y yega na un contracto colectivo.

Tin un lista di problema, pero a presenta esakinan na conocemento di gerencia y gerencia a desmenti nan. Awo tin cu solamente bay eligi dos representante, segun e protocol cu nan a firma ta bisa. Dos representante di e trahadonan, hunto cu e sindicato, ta bay atende cu e problemanan aki cu gerencia. Inventario tin, segun Hubert Dirksz. Sigur nan ta mal contento, principalmente relaciona cu maneho. Ta un combinacion di tur.

Tin mas tanto e manera cu berdad e trahadonan cu a bin acerca, manera cu el a wordo atendi y tambe tin trahadonan di hopi aña cu tabata traha na Telearuba cu ta suppose di wordo poni den servicio permamente, no a tuma luga tampoco.

Tin maneranan incorecto cu a wordo haci. E trahadonan ta biba cun’e. Pesey mes cu na momento cu atende cu esaki cerca Gerencia, nan ta desmenti. Den presencia di e trahadonan mester atende, pasobra trahadonan tin prueba, caminda cu nan ta bisa cu esaki a pasa, concretamente cu datonan pa bisa cu esaki a pasa y esaki no ta haya cu ta corecto. Kisas pa e parti financiero ta promesanan, Dirksz a menciona.