Trahadonan di SVGA for di 2016 ta wardando nan promocion

Diamars mainta Sr Rudy Geerman di sindicato FTA a presenta cu un cantidad di trahado di SVGA di Piedra Plat unda cu for di 2016 e trahadonan ta wardando nan promocion. A trata cu esaki cu e Gobierno anterior pero lamentablemente no por a yega na un acuerdo y a protesta e tempo ey y despues a bin problema cu e minister concerni y eleccion y te dia ey nada mas no a pasa. A sinta cu e Gobierno nobo aki na dos ocasion y splicanan di e asunto aki y no por warda mas. Gobierno a contesta cu e lo bay haci esfuerso y te dia di awe nada no a tuma luga. Na varios ocasion a bisa esaki cu e trahadonan no por wanta sin haya nan promocion y awe e trahadonan a bisa ta basta. A bay den reunion cu e Minister pa yega na un acuerdo kico ta bay tuma luga.

Sr Rudy Geerman a bisa cu maske un grupo ta welgando pero tog tin un grupo ta trahando. Nos kier un solucion rapidamente y un compromiso. E directiva tambe mester asumi su responsabilidad riba minister pa e promocion cana lihe na Augustus nos tin reunion cu e directiva.

