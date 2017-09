Trahadonan di SVGA a drenta accion pa falta di trahado

Diamars mainta trahadonan di SVGA na Piedra Plat a bay den accion hunto cu nan sindicato FTA pa loke ta e falta di trahado cu nan tin na e momento aki cu ta un problema. Sr. Bryan Beling ta splica.

Hemchi a yena cu awa pa trahadonan di SVGA. Dos siman pasa tabata tin un situacion, caminda cu un colega so ariba dienst, cu 12 cliente. Un di e clientenan a haya un crisis caminda el a coy un artefacto y a agredi otro cliente. Motibo pa cual nan a para pafo ta paso cu nan no ta sinti nan mes sigur. Si nan como trahado no ta sinti nan mes sigur, nan no por transmiti esaki pa e clientenan. P’esey mes nan a manda pidi dos hende extra na gerencia pa sigui brinda siguridad na e cliente.

Gerencia ta na altura ya cu nan a sinta dos biaha cu gerencia. Pero e contesta tabata ta cu no tin placa. Den e prome reunion a keda palabra cu nan lo manda dos trahado temporal, pero den e di dos reunion el a bira uno, y nan no por acepta esaki.

E agresion di parti di e cliente ta algo nobo. E cas en principio ta pa clientenan special, pero ultimo temponan nan ta hayando clientenan cu problema di agresion y cu e problema psikiatrico. Esaki ta trece peliger pa e otro clientenan tambe. Nan no tin e personal suficiente pa duna e cliente e yudansa cu nan mester.

por medio di e manifestacion di dos ora, e personal di SVGA ta pidi dos miembro di personal extra pa yudanan. A pesar cu gerencia ta bisa cu no tin placa, mester busca un solucion, segun Sra. Beling.

Sr. Hubert Dirks di FTA ta wak cu e tipo di accion contra trahado no ta bon y si ta asina gerencia di SVGA ta bay trata su trahadonan, por spera mas accion. Manera cu Sra. Beling a informa, e situacion di e clientenan, e tipo di clientenan cu ta bishita e Centro, caminda cu tin un solo hende pa atende di 12 di hende cu problemanan, no ta facil. Si ta hendenan cu niun problema mes, un solo trahado no ta suficiente. Pero door cu ta trata di personanan cu problemanan psikiatrico y di agresion, ta haci e situacion insigur pa e trahado. Pa tal motibo mester pone mas personal, y mas personal kiermen mas placa. Pero gerencia mester haci algo.

Den caso cu gerencia no haci nada, e accion ta sigui, a pesar di cu esaki lo perhudica e clientenan. Pero e trahado no tin un ambiente di siguridad na su pia di trabao. Un security lo por yuda, si en caso pasa algo e lo por yuda. Esey lo ta un opcion, pero a keda palabra cu gerencia lo haci su esfuerso pa soluciona e problema. Pa trece trahado temporario, pa yuda wanta e problema, te ora cu por soluciona e problema structuralmente. Pero compania a para ariba cu nan a haci analisis y cu un persona so por maneha un situacion.

E problema aki tin mas di 30 aña ta andando. Tin un grupo di trahado cu ta coopera cu otro, tin biaha sin pago. Pero e situacion aki no por sigui asina, segun Sr. Hubert Dirksz, di sindicato FTA.