Trahadonan di SEHO a bisa ‘ta basta’

Diamars mainta empleadonan di SEHO a sali pafo pa protesta, ya cu den e ultimo simannan, lunanan, tin aumento di agresion, tanto verbal como fisico. Y trahadonan a bisa ta basta.

Sra. Gina Maduro, di sindicato ABV, aña aden, aña afo, e publico cu ta bin haci uzo di emergencia ta expresa nan mes den tur sorto di media, den medianan social, criticanan di servicio, oranan largo di espera. A yega e dia cu pueblo tambe por scucha e otro banda di medaya y kico ta come y bebe, y den ki situacion e trahadonan ta pasando aden.

E disgusto mas grandi di e trahadonan ta e agresion, esaki a aumenta e ultimo temponan. Dus agresion verbal, te fisico. Tin coleganan cu a wordo maltrata door di pashent of famianan, y no por sigui permiti y acepta esaki. Trahadonan di hospital no ta den servicio pa wanta abuso, agresion ni verbal of fisico. Nan mes ta e victima di e mal sistema di e situacion di e pais Aruba, unda cu tin un ‘eerste lijn’, cu no ta funcionando optimal, ni ‘tweede lijn’, pero cu ta e unico porta cu ta habri 24/7. Tin un dokter na warda cu ta habri, pero pa cierto horario. Esaki ta pone cu e peso di trabao ta bira haltisimo, unda cu e demanda di e pashentnan a crece ultimo tempo, e poblacion tambe a crece enormemente. Aunke cu a muda pa e departamento nobo, unda cu tin mas cama, compara cu e departamento bieu, cu tabata tin solamente 7 camber. Aworaki tin un total di 13 camber, y asina mes e no ta yega pa e demanda haltisimo cu e tin.

Na cuminsamento, ora cu e verhuis pa e departamento nobo, e ta un luga mas grandi. Unabes cu expande di camber, mester tin mas personal. pero nan no a aumenta den personal. Tin un expansion, ta falta cuater enfermero specialisa, y cuater dokter tambe. Esey ta pone cu tin un falta di personal, unda cu e demanda ta haltisimo, e personal practicamente ta trahando 48 ora pa siman, 1 dia liber pa siman. Tin hasta personal cu no ta hayando descanso, nan ta burn out. Y no tin motivacion pa sigui traha den un sistema asina. Un balie habri, cu ta un target peligroso pa e agresor, ya cu e pashent ta meld su mes, y na final di pashent e ta bira e mesun agresor cu ta agredibo, verbal of fisicamente.

Di parti di sindicato , for di comienso di e renobacion y expansion, y ora cu a muda pa e departamento di emergencia nobo, e departamento no tabata involucra den e cambionan. ABV for di comienso tabata contra di e balie habri. Pero bou di tur circunstancia, nan a expresa nan mes, a manda carta pa instancianan, pa Raad van Bestuur, pa Raad van Toezicht y hasta pa e minister di e tempo ey.

A dicidi di purb’e toch, pa wak con e ta bay. Y despues di 1 aña y cuater luna cu ta akinan, ta wak cu e agresion a aumenta mas y no a bira menos. Sra. Gina Maduro, di sindicato ABV a mustra cu tin hasta miembro di personal cu no kier traha mes mas na balie. Como sindicato y departamento responsabel, nan a pone e minister na altura dialuna atardi. Tambe e Raad van Bestuur, e reemplasante, tambe ta na altura, mirando cu e director no ta na Aruba ya cu, a pesar di tur circunstancia, a bay cu vakantie pa 1 luna. Tur hende tin derecho di bay cu vakantie, pero como un persona responsabel, lo mester a evalua kico ta mas importante, mirando tur e problemanan interno cu tin. A laga atras un team medico reemplasante pa e parti medico y operacional cu a keda den encargo di dr. Caceres y dr. Daryanani.

Dialuna atardi, minister a reuni cu ABV y durante dia di diamars lo entrega un carta cu tur e puntonan di mehoracion cu ABV lo kier mira. Y tambe, minister lo reuni tambe cu e Raad van Toezicht, mirando cu e situacion no por keda asina. ta inaceptabel pa sigui traha den un ambiente asina.

Mirando cu e comunidad ta kehando di e servicio na SEHO, lo ta bon idea pa evalua kico ta e situacion cu mester mehora, mirando cu ta e pueblo ta paga belasting, AZV, etc., pa cual Sra. Maduro a bisa cu e problema ta cu e emergencia, ta e nomber ta Spoed Eisende Hulp, pero en berdad e no ta funciona como tal. Practicamente e ta funciona como huisartsenpost 24/7. Na Hulanda tin un HAP (huisartsenpost) cu ta funciona 24/7, unda cu e caso ta wordo evalua y despues manda pa SEH.

Den oranan di 11 or di anochi, ora cu tur instancia ta cera, e unico porta cu ta keda habri ta di SEH. Eynan emergencia ta conta. Esey ta horario nocturno, unda cu e departamento ta bira hopi vulnerabel, unda cu dokternan ta bira target di agresion.

Por ultimo, Sra. Maduro a bisa cu un di e puntonan ta cu nan lo kier wak’e balie cera. Habri e no ta bay, y no mester warda te ora cu morto cay, pa tuma accion. Trahadona

