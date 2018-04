Trahadonan di Parke Nacional Arikok no tin confiansa mas den Management Team

Diabierna den oranan di merdia, e Management Team di Parke Nacional Arikok a yama un reunion cu e trahadonan di Parke Nacional.

E reunion aki tabata pa asina e Management Team di Parke Nacional Arikok, encuanto e ultimo acontecimentonan. Por a nota e tension reinante den e sala.

E reunion no a dura mucho, ya cu na momento di palabra liber, e trahadonan a vocifera bon cla cu nan no tin confiansa den e Management Team di Parke Arikok. Nan a mustra e Management Team cu nan no ta acepta e splicacion di e directiva y dado momento nan a lanta bay for di e reunion. Y a reitera nan posicion cu nan no tin confiansa mas den e Management Team.

Sindicatonan tambe tabata presente y a bisa di ta para tras di nan miembronan.

No ta descarta accion di parti di trahadonan di Pake Nacional Arikok.

