Trahadonan di Parke Nacional Arikok malcontento cu kier hincanan den un fundacion

Trahadonan di Parke Nacional tin nan preocupacion, ya cu di tempo pasa caba cierto cosnan no ta bayendo bon, y ultimo ta cu siman pasa nan a tende cu pa dia prome di Januari 2019 nan contracto no lo cay bou di DRH mas. Janec Meyer, trahado di Parke Nacional ta splica.

Practicamente esaki ta e ultimo aña cu trahado di Arikok lo cay bou di DRH, siendo cu semper nan a cobra un salario como entidad gubernamental, anto diripiente nan a tende cu nan lo bay perde e derechonan aki.

Gobierno anterior a dicidi cu nan lo duna tur fundacion un subsidio y e fundacion bay traha cu e subsidie. Sr. Meyer a sigui averigua cu ta algo cu a wordo tira den laira, cu no tin nada firma. Pero e siman aki nan a bin haya un memo di un statuut cu ta wordo cambia. Pero esaki ta algo cu no ta cuadra.

Tambe e statuut nobo cu otro cambionan a ser haya un par di siman pasa pa trahadonan di Parke Nacional, a traves di un memo y asina cada biaha lo tin un cos cu ta stroba pa Parke Nacional bay dilanti, semper lo tin wantamento di e trahado. Uniformnan tampoco nan no a haya e aña aki, dor di e mesun situacion aki unda cu cambionan di statuut lo ta bezig ta tuma luga. Esey ta e splicacion cu nan a haya, pero mester considera cu e trahado di Parke Nacional ta hendenan grandi y serio, cu hopi aña di experiencia y unda cu nan ta conoce y ta para pa nan mesun derecho..

E trahadonan a traha cu varios director y bestuur.No por bin bisa e trahadonan algo cu nan sa cu no ta cuadra. A bin haya sa cu tin statuut traha di tal modo, cu nan por cumpra terenonan priva den Parke.

No por mishi cu beneficio di trahado, siendo cu si en berdad esaki ta e caso cu trahadonan lo sali di DRH y lo wordo poni na fundacion. Esaki ta nifica cu ta vulnera tur e derechonan di e trahadonan cu tin hopi aña di servicio acumula, den e caso di Sr.Meyer ta papia di 17 aña den servicio activo.

Tur trahado lo tin su derecho, y Parke Nacional tin mester di nan trahado y tin un statuut unda ta para cu Parke mester tin un director, awor aki nan a bira pone nan manager eynan. Cada biaha cu e director haci algo pa e trahadonan, e director ta wordo retira. Trahadonan tin 10 aña ta warda ariba nan periodiek, sin cu nan ta haya nada. Minister ta na altura di e situacion aki tambe. Segun Sr. Meyer, kico cu nan bin cu ta na bienestar di e trahadonan, nan lo acepta. Basta e ta na bienestar di e trahadonan di Parke Nacional Arikok.

