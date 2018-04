Trahadonan di Parke Arikok cu protesta contra di maneho di directiva actual

E problema na momento cu TOPA a haya yamada di su miembronan trahando na Parke Arikok, relaciona cu diferente problema. E no ta un problema di awo, pero for di basta tempo caba. Sr. Rene Bernabela, lider di sindicato TOPA ta elabora.

Ta parce cu directiva di Parke Arikok no sa nan trabao, ya cu tin varios trahado cu nan promocionnan, cu ta data for di basta aña y esakinan no ta keda cla. Sr. Bernabela ta puntra su mes si e bestuur sa si e maneho di con gobierno ta funciona. Ta straño cu di tur e promocionnan cu tin pendiente, ta un of dos so ta keda cla.

Un di e problemanan cu tin na Parke Arikok a wordo cambia dor di e directiva sin cu ningun hende a wordo poni na altura di esaki. Trahadonan a bin haya sa di esaki, pa medio di un comunicado ariba borchi. Tambe tin rumornan persistente, cu directiva lo a hipoteca full parke pa beneficionan financiero. Sr. Bernabela a manifesta cu e no sa si minister encarga cu Parke, Sr. Otmar Oduber ta na altura di e problemanan aki, ya cu sindicato TOPA lo kier haya un splicacion di con e desaroyonan a bay. Di otro banda mester bisa cu, not a posibel cu e situacion di e trahadonan ta asina deplorabel y gerencia di Parke ta haci mofa di e trahadonan, y no ta dunanan atencion.

Gerencia di Parke Arikok a duna di conoce cu Gerencia lo no sinta cu sindicato TOPA, ya cu pa medio di un comunicado ricibi di Sra. da Silva, cu ta esun encarga cu Parke Arikok, caminda e ta bisa cu e CAO di Parke Arikok, e sindicato cu ta representa e trahadonan ta SEPPA, pero si e miembronan di sindicato TOPA kier sinta na mesa tambe, nan ta bon bini. Sr. Bernabela a bisa cu si sindicato TOPA tin un miembro mes, e mester ta envolvi den e negociacion di CAO.

E plan di e trahadonan di Parke ta pa nan haya un reaccion di parti di minister Otmar Oduber, ap sinta cu e minister pa planea y trece tur e puntonan di keho dilanti di su persona. Y wak si di parti di gobierno y minister, kico lo ta e siguiente paso cu lo tuma.

E problemanan na Parke Arikok ta di basta tempo aki, tempo cu e meneer Hulandes tabata maneha e parke, durante e gobernacion anterior. E meneer aki a wordo retira ya cu al parecer cu e bestuur anterior tabata uza e parti financiero pa otro metodonan. Sr. Bernabela a sigui bsia cu a haya un otro directiva na Parke Arikok, pero e directiva aki ta bayendo den mesun direccion cu e directiva anterior. Nan lo kier sa di minister Otmar Oduber ki dia e situacion aki lo cambia y si e tin bista ariba e maneho cu e directiva di Parke Arikok mester funciona en todo caso.

Sindicato TOPA a keda para pafo den Parke Arikok, te ora cu nan a ricibi un yamada di minister Otmar Oduber, cu a invita sindicato TOPA pa un reunion diahuebs mainta 8 or y 30, na su oficina na Bestuurskantoor.

Comments

comments