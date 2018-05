Trahadonan di Parke Arikok a firma contra di e mal maneho di e parke

Despues cu Sindicato Topa a sinta recientemente cu e trahadonan di Parke Arikok tin cu bisa cu ainda nan ta disgusta pa cu e maneho na parke. A bin puntonan dilanti caminda cu di un total di 43 trahado a firma un carta unda a wordo dicidi cu nan no kier traha mas cu e directiva actual di Parke Arikok. Esaki ta un muestra claro unda cu e sistema di trabou bou e directiva actual no ta funcionando. Sr. Rene Bernabela, di sindicato TOPA ta amplia mas ariba esaki.

TOPA den pasado a reuni cu Minister Otmar Oduber riba esaki unda a keda di bay atende cu e directiva den diferente reunion. TOPA ta supone cu esaki ta tumando luga ainda pero TOPA no sa ainda e resultadonan di e reunion aki.

E trahadonan na e momento aki no ta contento y tampoco tin confianza mas den e directiva aki. Tambe e trahadonan ta haya pa loke ta e statuutwijzing cu a wordo haci, nan no kier cambio di logo ni nomber di Parke Arikok. Otro punto ta cu nan no kier pa e parke bay wordo hipoteca pa bay over cumpra tereno na otro caminda sea pa den of pafo di e parke.

Sindicato Topa ta bay manda e carta cu tur e firmanan di un total di 43, pa minister Otmar Oduber cu lo mester evalua y tuma e siguiente pasonan.

Riba e parti di maneho di gobierno riba e informacion cu Topa a ricibi ta cu dia 20 April ultimo, durante e tratamento di presupuesto den parlamento tabata tin un mocion cu a bin dilanti caminda cu e parlamentarionan a haci preguntanan na e Minister Oduber y a puntra pa e documentonan di e ultimo tres añanan di e relato anual, e presupuesto di Parke Arikok y un plan di maneho pa 2018. Sr. Bernabela di TOPA no sa con leu esaki ta bou Minister Oduber caminda cu mester duna respuesta di e tres puntonan aki.

Di parti di Sindicato nan kier tende riba kico ta bay pasa den Parke Arikok unda cu trahado no ta contento riba pia di trabou, no tin material pa por sigui desplega traha tampoco y Topa ta haci un apelacion na e Minister pa wak kico ta e siguiente pasonan cu ta tuma luga dentro di Parke Arikok den todo caso.

Pa locual ta e memo cu e directiva di Parke a duna e trahadonan pa lesa, unda cu nan a tuma decisionnan descabeya. Hasta por bisa, unda nan mes a tuma decision sin consulta cu gobierno cu nan ta bay hipoteca parke pa cumpra un total di 14 tereno, esaki ta algo hopi grave. No ta poni den statuut no ta para cu si cu den caso cu via financiero internacional of local, nan haya e prestamo, den statuut no ta poni cu despues cu e directiva baha for di nan posicion e terenonan aki ta pasa pa nan of ta keda pa parke Arikok. Ken por bisa si nan ta cumpra e tereno aki riba nan nomber cu despues gobierno mester cumpra bek for di cada miembro di e directiva y esaki ta e parti peligroso unda cu minister mester analisa y tuma un decision pa cu e maneho aki.

Sinceramente locual cu a wordo haci no ta nada bon y no por tin mas confiansa riba e directiva aki, esaki ta mustra di ta un intencion dudoso y no por tin certeza riba kico por sucede den futuro, segun Sr. Rene Bernabela di TOPA.

