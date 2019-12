Trahadonan di Manrique Capriles a bay den accion debi cu compania no kier paga BONUS

Sr Hubert Dirks presidente di sindicato FTA diaranson mainta tabata pafo cu e trahadonan di Manrique Capriles cu a pone trabou abou un rato, esaki ta despues cu trahadonan di e dicho empresa y FTA a keda informa cu situacion di e compania ta bayendo dificil y mas o menos di e maneho anterior cu no a bay bon y principalmente di e maneho cu ta tumando luga na Curacao.

E situacion economico na Curacao no ta bon y kisas pa otro motibonan e manrique capriles contrario na Aruba cu na Curacao tin problema serio y medidanan a keda tuma y e compania ta mustra cu e ta bayendo reduci su operacion y nos no sa den ki forma. Sr Dirks a bisa loke e ta lamenta di e compania cu nan no ta papia palabra cla, y e compania bo no por bisa cu e ta bayendo malo pasobra e ta trahando placa y e tin bon trahado y tin diferente departamento activo cu ta esun di farma, y di nos banda nos no ta mira e motibo cu e gerencia ta informa nos cu e aña aki nan no ta paga Bonus di pasco. Esaki ta un derecho di e cao y tin un cao valido y ta kere cu esaki mester keda respeta y e trahadonan ta protesta pasobra nan ta bisa cu esaki no por y e compania a draai bon pa e aña aki.

Sr Dirks a duna di conoce cu nan a evalua e caminda legal pero ora ta papia di relaciona di partner ta papia di relacion di confiansa y mester papia cla. Awor aki mester wak kico e compania ta bay bisa si lo paga of no y si viola CAO tin consecuencianan. Nos tin lunas ta papiando di e situacion aki cu gerencia, a papia cu e sindicato na Curacao tambe y basa riba e situacion na Curacao nos tin comprension cu e compania pero no ta asina cu no ta honesto y bo no ta cumpli cu e CAO unda aki tin negoshi.

Un total di 30 miembro di manrique capriles a forma parti na FTA y e no ta yega 100 mil florin. Nos ta evaluando e situacion di accion y si mester ta aumenta of si mester ta bay corte, pero nos ta preocupa cu e forma di atende di e compania no ta na su luga.

Comments

comments