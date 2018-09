Trahadonan di hospital disgusta cu henter e proyecto

Dialuna tabata tin un reunion cu minister relaciona cu e ultimo dieselspill cu a tuma luga dia 3 di september, unda cu trahadonan a sali pafo hunto cu sindicato ABV. Sra. Gina Maduro, di sindicato ABV, ta splica.

Esaki no ta e prome biaha, oficial nan tin’e registra na 4 biaha, pero e ta mas. Esaki tin e consecuencianan cu cada biaha mester para tur actividad, tanto den camber di operacion como e radiologie afdeling. E consecuencia ta grandi, e trahadonan ta sufri di e consecuencia di e situacion aki. Nan ta trahando den un situacion no sano, ni pa trahado corda pa e pashent. E pashent ta bin tuma servicio, y di berdad trahadonan ta fada, nan ta harta di e situacion aki, ya cu ta wak cu no ta bin na un solucion cu e problema aki. E problema aki ta ripiti y lo sigui ripiti. Dieselspill nr. 5 ta na caminda.

Un posibel solucion, segun Sra. Maduro, ta pa saca e boiler for di e edificio y ubica esaki otro caminda. Esaki ta loke ta bezig cun’e. Tin rapportnan cu a wordo traha y SOGA ta wardando ariba esaki pa wak cuanto e gastonan ta bay ta, unda ta bay ubica e boiler y ken ta bay pag’e, no ta problema di ABV. E boiler mester wordo saca afo. E no ta den un, dos of tres dia, ta sak’e pafo. Pero esey ta e problema cu ta keda ocasiona.

Segun Sra. Maduro, uzando logica, con ta bay hinca un boiler den un edificio. Esunnan cu a firma y bay di acuerdo pa haci esaki, tin cu carga e consecuencia. Y aworaki, ta e trahadonan ta esun cu ta sufri di e consecuencianan.

Actualmente hospital ta esun cu ta cargando cu tur e peso aki, mientras cu esaki no tabata necesario. Cada biaha cu tin problema di dieselspill, gastonan extremadamente halto cu hospital ta core cun’e, pa paga overtime, etc, huur compania pa yuda duna un man pa e problematica aki y continuamente, ta e mesun problema atrobe. Hospital ta pagando hopi placa. Esaki tabata un decision malo, di construi y renoba un hospital, enbes di bin cu’n nobo. Esey ta un mal decision di pasado, segun Sra. Maduro. Tur hende tabata desea un hospital nobo, pero no asina aki. Esaki ta un desaster total. E trahadonan ta esunnan cu ta sufri di e consecuencianan.

E Tower B, ta bunita di leu, pero leu di ta bunita. E tin yen di defectonan cu ta costando pais Aruba yen di placa cu no tabata necesario. AVB a trece su puntonan dilanti y minister a bisa hospital pa claim tur cuater caso di dieselspill. E di dos SOGA ta wardando rapport pa wak cuanto e gastonan ta, y unda ta ubica e boiler pa cumisna cu e proceso aki. Tambe SOGA a pidi cooperacion di hospital pa cada warda, tin un persona of mas persona cu por controla pa tin un tipo di checklist pa evita esaki sosode.

E situacion tin tur hende fada, como sindicato Sra. Maduro, ta cada rato mester sali p’afo, trahadonan ta harta di e situacion aki. Y tambe, ABV ta den pleno CAO, unda cu nan ta wak con ta malgasta placa. Cada biaha hospital mester hinca placa den algo cu no ta su fout. Prome cu hospital bouw tur cos, e mester sigura su trahadonan. Y awo, practicamente director di bisando cu no tin placa.

Tin hopi problema na caminda. Los di ta trahando bou di un circunstancia cu no ta sano, mas di un aña trahando bou di stress, pa despues bin tende cu no tin placa pa CAO. E situacion aki no por sigui asina mas, segun Sra. Gina Maduro, di sindicato ABV.

