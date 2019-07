Trahadonan di Guarda Nos Costa ta retira nan mes di carta manda pa minister door di SEPPA

Un grupo di trahado di Guarda Nos Costa a distancia nan mes totalmente di e carta manda anteriormente pa minister. Sr. Diego de Cuba, dirigente sindical di STA ta amplia mas ariba esaki.

Por scucha di otro banda unda cu ta papia di 40 persona, y si ta asina e carta cu a bay bek pa minister tin firma di mas di 20 persona, cu a hala atras di e carta cu a bay pa minister. Pero segun Sr. de Cuba, e sitaucion asina no ta saludabel pa un departamento asina importante, continua. Ta compronde cu si tin trahadonan cu no ta di acuerdo cu e maneho di Sra. Trudy Hassel. Pero mester ta consciente tameb cu un departamento manera Guarda Nos Costa ta un departamento cu mester di hopi disciplina. E trabou cu ta wordo eherce na Guarda Nos Costa ta un trabou responsabel, cu ta pidi hopi disciplina.

Pero a ripara cu tin cierto hendenan cu no por cu e pida caminda cu e presion ta bin aden di parti di ariba pa cumpli cu cierto disciplinanan. STA no tin problema pa reuni cu niun director y STA tabata tin varios reunion cu e directora di Guarda Nos Costa, pa scucha su plan di maneho. E no ta un persona facil, e ta un hende hopi streng y eynan ta caminda cu e botsing ta bin, kisas un reunion di parti di minister cu e trahadonan tambe. Lo ta bon pa e papia cu tur e trahadonan sin sindicato acerca. Y e ora por sa precisamente kico ta pasando. Pero no salta e directora y bay directamente cerca minister. Y no por sali for di e situacion cu e directora e ora a construi motibonan pakico ta acerca minister. Pero no cu no a sinta cun’e y ta core bay minister di biaha. E sistema ey, di sindicato STA, asina ta traha. Ta papia prome cu e director (a) di e departamento prome cu acerca e minister. Pero ta keda na e sindicato con e ta eherce su trabou y con e ta cana su caminda.

Al parecer e problema lo tin di haber cu ‘voortrekkerij’ pa cual e trahadonan a protesta. Si ta pa cuenta di vakantie, lo mester traha un ‘vakantieplanning’, pa asina tur e trahadonan ta ariba un lista y ariba un solo liña. So no tin esaki, ta bon pa bay den e direccion aki. Asina por traha mucho mas miho. Y por hasta bay asina leu cu a pidi e mesun fecha, ta yamanan aden, papia cu nan y kisas nan por cambia cu otro. Asina ta evita ‘voortrekkerij’ y ta evita voortrekkerij innecesario, pa falta di planning/ Tur cos mester wordo regla cu e directora.

Tur problema mester wordo discuti cun’e, e ta e directora. Tur cos ta basa ariba e trato cu e ta duna e trahadonan. Pero prome cu yega minister cu cualkier cos chikito, mester a sinta na mesa y papia tocante e diferencianan pa yega na un acuerdo, na mesa. tabata palabranan di Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

