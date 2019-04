Trahadonan di Guarda Nos Costa preocupa pa nan posicion huridico

Trahadonan di Guarda Nos Costa for di aña pasa tin diferente preocupacionnan. Tin preocupacionnan cu tin di haber directamente cu nan condicionnan di trabao. E.o. por papia di promocionnan cu ta pendiente. For di basta tempo nan ta andando pero no ta keda cla.

Na mes momento tin henter un discusion andando ariba e organisacion nobo, inmigracion Aruba bou di cual nan lo bay cay. Den cuadro di esaki, e trahadonan ta wak nan posicion huridico.

Sra. Magaly Brito, di sindicato SEPPA cu esakinan ta procesonan cu ta tuma nan tempo cu minister. Nan no ta dje leu ey pa bisa cu nan tin un proposicion concreto for di gobierno, como minister. Pero si tin diferente discusionnan andando. Pero di otro banda, locual tin andando cu tin e trahadonan preocupa, ta cu nan ta sinti cu e trato cu nan ta ricibiendo na pia di trabao for di e Management Team. Nan ta sinti nan mes intimida y e preocupacionnan aki a wordo hiba cerca e minister concerni y ta spera cu e minister por tuma un accion rapidamente.

Ya caba SEPPA tin un aña ta purba haya atencion di e minister aki, mirando cu e tambe ta responsabel pa su trahadonan na pia di trabao, pero esaki no ta tuma luga y por mira e escalacion di e sentimento aki, segun Sra. Brito.

E siman aki SEPPA lo tin un reunion hunto cu’n grupo di trahadonan, Inmigracion ta lanta mirando cu nan tambe ta basta preocupa y malcontento pa e forma y cu nan ta wordo atendi door di e Management Team.

Pa loke ta e situacion di e directora, Sra. Hassel, SEPPA lo tin un reunion proximamente. Nan ta spera cu den cuadro di e proposicionnan cu ta bin dilanti, ta bon cu comision di trahadonan ta lanta y esaki mas bien ta reenforsa locual sindicato a bin ta treciendo dilanti. Pero cu sindicato no ta hayando e debido accionnan, pa asina mitiga un poco locual e trahadonan ta pasa aden na pia di trabao.

