Trahadonan di Guarda Nos Costa a expresa nan malcontento contra Trudy Hassel

Dialuna merdia sindicato SEPPA a presenta na Bestuurskantoor pa combersa cu minister di Husticia, mr. Andin Bikker, encuanto Sra. Trudy Hassel.

Sr. Edmundo Marlin, di SEPPA a cuminsa na bisa cu trahadonan di Guarda Costa pa basta tempo no ta contento y caminda cu e trahadonan no ta contento cu e hefe. A papia cu e minister diferente biaha y dado momento a bisa e trahadonan cu nan no ta dispuesto pa sigui traha cu Sra. Hassel. Y SEPPA a pidi minister pa busca un otro persona pa dirigi Guarda Nos Costa. Tanten cu Sra. Hassel ta na mando, e problemanan ta bay keda. Tin un grupo cu no ta di acuerdo cu Sra. Hassel y e otro grupo cu si ta di acuerdo ta den minoria. Segun informacion ricibi, contractantnan a wordo menasa pa firma. Y esaki a wordo treci na conocemento na e minister.

SEPPA ta exigi pa e minister busca un otro hende pa dirigi Guarda Nos Costa manera mester ta, pa no tin 2 grupo den e dienst. Esaki lo trece mas problema den e dienst aki.

Mas aleu, Sr. Marlin a sigui bisa cu Sra. Hassel tabata menasa e trahadonan cu ora esaki duna nan opinion y si esaki no ta na agrado di Sra. Hassel, nan ta wordo menasa. Tin un situacion basta tempo tumando luga, y e trahadonan a vocifera esey cerca e minister, tanto e personal pero tambe con e minister ta trata e ilegalnan.

A entrega un carta di 30 punto di parti di e trahadonan mes. E carta aki ta mayoria di pensamento y hechonan cu ta tumando luga na Guarda Nos Costa. A pidi minister Bikker pa atende cu e carta aki, ya cu e carta tin puntonan valioso den dje. E dos gruponan den Guarda Nos Costa dado momento lo por haya un confrontacion entre nan.

SEPPA a bisa cu si e minister no tuma accion, trahadonan di Guarda Nos Costa mes lo bay den accion. Tabata palabranan di Sr. Edmundo Marlin, di sindicato SEPPA.

Comments

comments