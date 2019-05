Trahadonan di DVG ta warda kico ta siguiente paso di Minister di Salubridad Publico pa wak kico ta nan siguiente paso

Sindicato TOPA pa medio di su presidente, Sr. Rene Bernabela a dicidi pa jama un reunion pa informa tocante e malcontento cu ta reina na Dienst Volks Gezondheid camidna tur hende sa cu e trahadonan como miembro di sindicato TOPA a manifesta nan disgusto pa loke tabata e resultado di un caso den corte entre Gobierno y e director. Sr. Bernabela ta cuminza na bisa cu prome cu tur cos ta bon pa menciona cu sindicato TOPA a y ta respeta sentencia di huez. Sinembargo, sindicato ta keda riba su punto di bista pa loke ta e situacion na DVG. Riba 21 di Mei, 2019 Sr. Jerry Starring a haya ta bon pa haci uso di medionan di comunicacion pa hunga e rol di ta victima di persecusion politico y como tal despues di a haya razon den Corte dia 20 di Mei cu a pasa, a base di un “fayo technico legal” a kere cu e por delete tur locual a pasa na BGD tempo di su mandato. Sindicato TOPA a rechaza e imagen aki cu a wordo crea y trahadonan di DVG a sali manifesta aña pasa contra Sr. Starring pa motibo di e mal maneho, intimidacion y a crea un ambiente laboral inhumano pa traha aden. Huez no por a haci nada pa motibo di un “fayo technico legal” pa dicta sentencia pero esaki no ta kita afo cu loke Sr. Starring a haci structuralmente na DVG no por wordo kita ni tapa. E mensahe ta cla, Sindicato TOPA den nomber di su miembronan trahadonan di DVG ta informa cu e trahadonan no ta acepta Sr. Starring trahando como director nunca mas y na mes momento ta exigi ministerior di Salubridad pa dentro di 48 ora apunto un otro persona den puesto di director y mantene Sr. Starring leu for di DVG. “Trahadonan ta indigna pa e forma inhumano cu Sr. Starring a trata trahadonan, compaña pa su man drechi e hefe di personeel zaken den e caso aki nan ta referi na Sr. Diaz”, asina Rene Bernabela a declara. E “quick-scan” cu a tuma luga na DVG a mustra cu tanto director como e hefe di personeel zaken a comete actonan no profesional y contra principionan di bon gobernacion. Como tal trahadonan no tin confianza den Sr. Starring ni den Sr. Edgar Diaz a base di e resultado di e investigacion y tambe di e tantisimo kehonan. Ministerio encarga cu salud publico tampoco no por tin confianza den e personanan aki pa keda encarga cu e funcionnan di director di hefe di personeel zaken. E trahadonan ta exigi pa tuma medidanan necesario pa trece un ambiente humano atrobe bek na DVG. Como sindicato TOPA tambe tin su puntonan di bista banda di su miembronan cu ta traha na DVG pasobra ta bisa cu den e caso aki, e director na e momentonan aki ta pone un titulo di drs. dilanti su nomber, pero e tin hopi pregunta riba e titulo cu e tin dilanti su nomber. Sindicato TOPA e ora kier sa for di minister concerni si e persona aki ta autoriza pa carga e titulo cu e tin dilanti su nomber. E hefe di personal, cual TOPA ta refiri na dje, ta actuando como sifuera e ta director di e departamento aki y esaki tambe tin e trahadonan mal contento. TOPA ta apela serca minister en cuestion pa cuminsa cu un investigacion riba e personanan prome menciona y pa trece paz y trankilidad bek na pia di trabao na DVG. Sindicato TOPA lo keda en espera di un contesta di Minister di Salubridad Publico pasobra den nomber di su miembronan trahando na DVG, no lo bai acepta e cos aki mirando cy ja caba den pasado y si saca afor tur loke e persona aki a comete den e departamento aki, ta algo inaceptabel y logico e trahadonan no ta bai acepta e persona aki pa regresa como director di e departamento. Loke ta bai pasa awoki ta cu e trahadonan y sindicato TOPA ta bai warda kico ta e desaroyonan riba e situacion aki y ki paso minister en cuestion lo bai tuma na e momentonan aki y lo bai duna e minister e “beneficio di duda” y e ora a base di esaki e trahadonan lo bai evalua hunto cu Sindicato TOPA kico ta e siguiente pasonan.

