Dialuna mainta trahadonan di Centro Colorado a pone trabao abao, ya cu ta for di mei 2018 nan a pidi un reunion cu e minister, pero nan no a haya oido. Sr. Edmundo Marlin, di sindicato SEPPA ta splica e pakico di e welga di e trahadonan aki.

Tres siman pasa nan tabata tin un reunion cu minister encarga, caminda cu nan a recorda e minsitrer cu e trahadonan ta pendiente di un reunion cu su persona. E trahadonan kier papia cu e minsiter ariba nan disgustonan cu ta reina cerca nan. E reunion tabata programa pa dia 30 di januari, pero faltando 10 minuut pa e reunion cuminsa, Bureau di Minister ta yama cancela e reunion aki. Esaki no a cay den bon tera cerca e trahadonan. SEPPA a tuma contacto cu e Bureau y nan ta informa SEPPA cu en berdad a cancela e reunion, y cu nan lo yama e trahadonan pa traha un afspraak nobo. Pero e siman a pasa, y nada. P’esey nan a dicidi di pone trabao dialuna mainta, como protesta mirando cu nan ta sinti cu e minsiter cu ta encarga cu e parti di e fundacion aki, FMA cu tin te maken cu e gruponan cu ta bou di e parti di adiccion, e minister no ta dunando atencion necesario.

Y e trahadonan a sali den protesta pa asina hala atencion. Na mes momento SEPPA a manda un carta pa minister, pa splica loke a sosode y nan ta spera cu e minister lo actua diligentemente, y yama e reunion mas pronto posibel. Trahadonan ta sinti cu e minister ta papia cu tur stakeholder, menos cu e trahadonan den veld te cu e por sa kico ta nan dolor.

Den presupuesto a bin mas fondo pa Fundacion Anti Droga Aruba (FADA) y tur otro instancia pa atende cu e asunto aki, pero e trahadonan den veld no ta haya oportunidad pa papia cu minister y pa yega na un solucion. Al parecer minister a papia cu diferente stakeholder, menos cu e trahadonan den veld y nan ta sinti cu minister scucha nan, aunke cu SEPPA ta trece e puntonan di preocupacion dilanti. Pero nan kier sinta cu e minister pa splik’e kico tur nan ta pasa aden, pa asina e minsiter por haya e guia pa e por defini kico ta bay bira su maneho ariba adiccion. Banda di e problemanan cu e trahadonan cu nan tin, tin problemanan interno tambe cu no tin un guia pa e fundacion aki tampoco. E maneho, segun Sr. Marlin, ta laga hopi di desea. No tin un persona cu bo por dirigi bo mes na dje directamente y esaki ta un di e preocupacionnan mas grandi cu nan tin.

Despues di e accion, ta keda na minister pa wak ki dia e ta yama e reunion. Si e no yama e reunion, si SEPPA no haya e informacion di esaki, e trahadonan ta evalua kico ta nan siguiente paso. Si pa dialuna, no tin atencion di e minister, e ora automaticamente e trahadonan lo bay all out.

Tur cos ta keda den man di minister aworaki, segun Sr. Edmundo Marlin, di sindicato SEPPA.

