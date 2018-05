Trahadonan di Caribbean Palm Village cu accion di protesta

Diahuebs a tuma luga un manifestacion di parti di e trahadonan di Caribbean Palm Village Hotel hunto cu STA, contra di gerencia. Esaki ta relaciona cu e problema di contracto colectivo cu a vence for di aña pasa, na december. Sr. Diego di Cuba di STA ta amplia mas ariba esaki.

Asina ta cu conforme cu CAO e partido mester notifica na otro pa cuminsa renegocia y Sindicato di Trahado di Aruba a manda carta for di Juli cu normalmente ta sosode cu 90 dia delanta prome cu contracto lo finalisa. E biaha aki STA a mand’e un 150 dia delanta.

Pero a bin compronde for di gerencia di e hotel cu nan a lubida di presupuesta placa pa cu e contracto colectivo pa e añanan binidero. Sr. De Cuba a señala cu ta hende grandi nan ta y tin cu wak ki pa haci.

Diaranson, Sr. Hans Vink, un di e managernan di e hotel a tene un reunion unda cu el a yama STA pa tur sorto di gañado. Tambe tin un abogado tambe, Gaby de Hoofd, cu na parecer di Sr. de Cuba, ta placa nan ta keda chupa di e hotel aki anto ta lubida cu ta e trahado ta esun cu ta pone e hotel aki draai y esaki ta indignante.

Pa e motibo aki e trahadonan hunto cu STA a dicidi di bay den un protesta di un ora pa e empleadonan por mustra nan mal contento pasobra asina aki no por continua. Hotel ta manda un carta bek, ora cu a sinta na mesa, gerencia a bisa cu no tin e recursonan y no por cumpli.

Un otro carta a wordo manda na November atrobe anto Sr. Diego de Cuba a comunica na e Director, unda cu a splica cu e cantidad cu nan ta bin cun’e no ta rasonabel pa e trahadonan y no ta yega pa nada.

Diaransona e gerente, Sr. Vink a bisa un hala di disparate. Segun Sr. de Cuba, nan sa cu e hotel aki tin placa ya cu e hotel a caba di wordo remodela varios caminda y piscina entre otro. Pero pa e empleadonan nunca tin placa.

Violacionnan di ley laboral ta continua vooral den hotelnan e fechorianan aki ta wordo haci. STA ta spera cu Minister Glenbert Croes por tuma nota di esaki y cu multanan cuminsa cay, vooral den horeca, vooral den hotelnan pa cu e fechorianan aki wordo cometi. E echonan aki ta laga luga habri pa un procedura legal,pa cana pa Departamento di Labor por actua.

Pa ultimo e trahadonan di Caribbean Palm Village tin un contracto colectivo anto si e gerencia no ta willing pa negocia, ta pone mediador y abogado na mesa y nan ta obliga di negocia.

Lamentablemente e directora di e hotel no ta actualmente na Aruba, e ta spoorloos. Y esunnan cu a keda encarga a bisa cu nan no sa nada di e caso caminda cu STA a presenta nan e 7 cartanan cu a wordo manda pa gerencia nan. A puntra pakico nan a bisa den reunion cu nan no a ricibi ni un corespondencia y no por ta asina si nan a haya tur cos.

Finalmente e trahado ta exigi den nan contracto nobo pa traha 5 dia pa siman, 8 ora pa dia anto cu 2 dia liber. E accion di protesta a tuma luga pa un hora, djis pa laga tur hende compronde bon cu 2018 no tin wega mas. Te asina leu, declaracionnan di Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

