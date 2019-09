Trahadonan di ATA a bai den accion y por spera mas accion si no yega na acuerdo pa contrato colectivo nobo

Trahadonan di ATA a sali for di oficina iniciando asina un accion. Sr. Diego De Cuba presidente di Sindicato STA cu ta e sindicato cu ta representa e trahadonan di ATA, a haci acto di presencia y a duna nos e motibo pakico e trahadonan a dicidi pa bai den accion. Sr. De Cuba a mustra cu ora gerencia di un compania tin suficiente forza financiero y ta sinta manipula na mesa durante negociacionnan pa un contrato colectivo nobo. Sr. De Cuba a bisa cu no mester lubida cu negociacionnan pa e contrato colectivo nobo aki ta jegando na un aña caba cu ta na mesa y cada bez sindicato ta trata pa tira awa den biña pero ya e biña aki no tin smaak di biña mas. E presidente di STA ta kere cu tin un situacion na ATA caminda cu e momento a yega pa negocia un contrato colectivo nobo a entrega un concepto nobo pa un contrato colectivo y gerencia a bari esaki for di mesa. Nan a bin un contra proposicion y a keda un “heen en weer gedoe” y sindicato a manda un otro proposicion caminda cu a informa e minister en cuestion y no tabata un proposicion descabeya. Segun Sr. De Cuba si tabata cuestion cu ATA no tin placa sindicato lo tabatin comprension pero ATA tin suficiente recursonan pa e por cubri e contrato colectivo aki. Pero segun e president di STA, loke ta pasa den ATA tin cierto hendenan cu salario descomunal, salarionan astronomico pero esey si no ta wordo bisa. Pero e trahado chikito cu ta den accion, nan tin cu sufri y loke ta wordo pidi ta wordo considera “peanuts” compara cu loke e otronan ta gana. Sindicato STA a reuni cu Minister y esaki a sinta scucha tur e empleadonan y tur esnan cu kier a papia y dilanti minister nan a papia habri bisando tur cos. Y akinan De Cuba a bisa cu si ta pa STA e ta kere cu minister mester saca su conclusion y gerencia di ATA tambe mester saca su conclusion cu mester bin un cambio. De Cuba a sigui bisa cu mester bin un cambio den gerencia di ATA pasobra di e forma aki no por sigui. Ta spera si cu e accion cu e trahadonan a bai aden no bai desemboca den represalia ni persecusion di ningun di e trahadonan di ATA pasobra esaki ta nan derecho constitucional di cada persona. Turismo ta unico pilar di economia di nos isla y si mira e trahadonan cu a sali pafor aki ta pasobra ta berdad cu awor si e hemchi a yena. E accion aki a bai on riba Dia Internacional di Turismo y esaki tabata strategicamente planea, y akinan Sr. De Cuba a bisa cu absolutamente cu no pasobra e no tabata planea pasobra loke a sosode ta cu Diahuebs atardi a drenta e ultimo proposicion di parti di ATA y esaki a wordo pasa pa e trahadonan y ora nan a mira loke ATA ta proponiendo nan a bisa cu ta te akinan cosnan a yega y awor si e momento a yega y for di masha tempo caba Sr. De Cuba a bisa nan caba cu mester bai un accion pasobra e cos aki no ta bayendo e direccion cu a spera di dje. E intencion tabata pa demostra 1 ora y demostra e malcontento cu tin bao di trahadonan y despues ta reanuda trabao y a manda carta pa gerencia di ATA cu e ultimo proposicion cu a wordo manda, nan mester cumpli cune pasobra esey ta esun final sino lo planifica mas accion den e proximo dianan.

