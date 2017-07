Trahadonan di Arugas no por sigui wanta holo malo di Ecotech

E problema di e mal holo di Ecogas no ta di awe si no for di hopi tempo caba, pero nada a ser haci y awor mester tuma accion segun Sr. Diego de Cuba di STA.

Un cantidad di trahado limita, trahando ariba plataforma a dicidi di pone trabao abao, door di e holor insportabel cu ta bin di e Ecogas/Ecotech, cu ta situa net dilanti di Arugas.

E problema aki ta andando pa hopi tempo caba, y STA a biba esaki den carni propio, ya cu directiva a bay varios reunion cu gerencia di Arugas y nan a haya e holor fuerte aki, cu ta bin di parti pariba. Segun Sr. de Cuba, loke ta pasa ta cu ora cu bo keda cierto tempo cu e mesun holor ta bin den bo nanishi, bo ta bira immuun p’e y bo no ta haya holor mas. Pero e tiki awasero cu a cay a lanta e holo un tiki mas y a bira insoportabel. Esaki ta for di basta tempo caba. Pero gobierno tambe mester a pone un stop masha tempo caba y tambe Gezondheidsdienst mester a haci algo ariba e situacion aki. Sr. de Cuba tin hopi comprension pa e situacion aki, pa cu e trahadonan di Arugas, den su totalidad, tanto miembro como no miembro. Esunnan cu ta core e truck y e truck assistent nan ta subi caya mainta trempan y ta haya molester di e holor un rato so. Pero esaki no por sigui asina. STA a haya yamada di esun encarga cu e operacion di e planta, tur locual ta e trucknan di gas cu tin cu sali pa entrega gas domestico y comercial, el a yama Sr. de Cuba y nan a delibera un rato ariba e situacion aki. E trahadonan a haci un apelacion caba na Ecotech/Ecogas pa wak con ta yega na un solucion rapido ya cu e ta un situacion insoportabel y inhumano. Pero di parti di STA, nan lo pidi un reunion cu e minister di Medio Ambiente y tambe esun di Salubiridad Publico, ya cu e situacion no por sigui asina. E ta dañino pa hende su salud. Ta hendenan cu STA ta representa masha tempo caba. Y nan por conta cu 100% di apoyo di parti di sindicato STA. esaki no ta un problema laboral, pero ta un problema cu a surgi door di e mal holor cu Ecotech/Ecogas cu ta situa net dilanti di Arugas y lo mester wak pa pone un punto final na e situacion aki lo mas pronto posibel, segun Sr. Diego de Cuba, di sindicato STA.

E miho alternativa ta pa para e operacion di biaha, ya cu e no por sigui asina. Arugas tabata eynan pa hopi aña caba y Ecotech/Ecogas a bin despues, y awo ta mandando un holor insoportabel.

Ta recomendabel pa e personanan cu ta traha ariba plataforma bay haci un test di Torax y di sanger. E holor aki nan tin ta inhala pa basta tempo caba. Vooral esunnan cu tin hopi aña ta traha ariba plataforma. Pesey ta bon pa haci un checkeo medico y wak kico ta e consecuencianan. Tin trahadonan tin como cinco aña ta soporta y guli e holo ey. Pero door di e añanan cu a transcuri, nan a custumbra caba na e holo. Pero door di e tiki awasero cu a cay, e holo a manera sali. Sindicato ta spera cu esaki no a causa niun daño na nan salud. Un checkeo medico lo mester determina esaki. Pero esey no ta kita cu lo mester stop e actividadnan di Ecogas/Ecotech cu ta causando hopi daño na e salud di personanan cu ta trahando na Arugas y tin mas hende cu a vocifera cu nan ta haya molester di e holor aki. Sr. Diego de Cuba a enfatiza cu algo mester wordo haci y cu urgencia.