Trahado di un restaurant no ta contento con area turistico ta keda afecta

Opinion Publico: Esaki ta un Arubiano fuerte Charleston Kelly trahado Azia Restuarant- Gianni’s group ! Mane boso a wak cu ta tin un protesta entre otro Restuarant cu no ta cay den hotel. Awo e medida di toque de queda a bira 10 pm pa 5 am. Awo nos Restuarant por page ta paso mester sera 9pm . Anto e Restuarant nan cu ta cay den hotel tin permiso te cu 11pm pa sera y esey no ta husto. Ami como Arubiano trahando e nan ta mira efecto di cada nos ciudadano. E ta no husto y gobierno a haci un fout grandi di pone toque de queda 10am cu ta mucho trempan y claramente e ta bay efecto nos turista paso nan a bin Aruba pa goza , gasta placa y bay bek nan pais despues.

Awo nos mester corta nos oranan paso 9pm en punto mester cera negoshi y esey no ta bon haci . Gobierno ta bin cu medida paso di COVID -19 pero dicon toque de queda ? Nan mester pensa 2 biaha prome gobierno implementa algo. M’a acerca hopi turista awe y nan a bin puntra kico ta pasando awe dicon negoshi mester a para “ Walk out “

Turista nan cu a haci reservacion na nos mester a cancela , nan a bin te na e Restuarant nan pa bin come y gasta nan placa . Ami stima mi trabou mi stima mi turistanan y empleado nan . Nos ta haci nos esfuerso pa atrae hende nan . Nos mester ta realistico . Gobierno ta busca medida pa pone hende rabia y bin protesta ….

Nos ta respeta e regla pero bo no por bin hunga cu nos sentimento y haci manipulacion . Nos mester uni hunto stop di sconde pa nos y bisa berdad ! Aruba ta keda fuerte nos Arubiano orguyoso y nos stranhero nan . Y mi sa COVID -19 no ta bay pa awo pero ban cuida nos mes ban yuda otro , ban stop di haci manipulacion . Y si nos ta den crisis pero haci e crisis manera sabi y no hunga wega !

Awo ta papia di toque de queda cu ta cuminsa 10am – 5am , mi ta haya cu ta mucho trempan pa hacie ,sin pensa nan a hacie ! E no ta husto paso nos empleado nan ta bay perde nos oranan asina anto loke e noticia ta cu tur Restuarant nan cu ta cay den hotels si tin permiso pa keda te 11pm . Anto a nos Restuarant nan cu ta pafo di hotels tin cu ta cera 9pm en punto paso asina e ley ta bisa awo . Mi no ta compronde pa kico hende ta pensa asina y no uza nan tino ! Ley pa un ley pá tur!

Nos turista nan a bin Aruba pa disfruta , Gasta nan placa , pasa dushi y despues bay bek nan pais . Turista nan no a bin Aruba pa haya nos den situacion mane awe . P’esey mane boso a wak tabata un “walk out “ protesta di tur Restuarant area di Noord contra e Medida ! Nos ta traha pa nos pan di cada dia tin hende nan ta sufriendo ki nan y hende nan ta busca trabou cu ta dificil na Aruba pa haya . Tin turista a bin acerca na nos y puntra pa kico mester a bin cu toque de queda asina trempan nan di : it doesn’t make sense ! Y ta berdad paso sin pensa nan kier core bin pone toque de queda … anto mi a verwacht cu ta ta ley seco of shelter in place mester a bin na vigor ? Pero nan a core cambia y daña pa otro bin cu toque de queda 10pm pa 5am ! Esey no por . Mi kier pa gobierno y su expertonan ta bon informa . Paso nos companianan no por acepta e cos ki !

A nos cu ta Arubianonan y stranhero nan fuerte. Nos ta uni y nos ta hende cu tin balor

Nos mester stop di manipula y haci hipocrita paso esey no ta bay soluciona e problema hamas…. Aruba ta den Crisis y nos tin hopi crisis bruha den otro cu mi ta compronde pero ban cuminsa traha bon y informa corecto pa nos pueblo por sa miho y scucha di bon consehonan.

Nos tin derecho y nos tin nos opinion

Nos ta ser humano y nos no ta djis coleganan , nos ta un Famia di otro

Paso si gobierno aki kier Hospitality & tourism ta keda den nos economía y Sigui drei , lag’e drei y no bin pone Medida nan cu ta afecta nos y nos turista esey ta un eror cu nos mester a haci awe .

Mi kier pa tur Hende compronde bon y ta bon informa paso e cos ki ta serio nos tin hopi crisis ban stop di haci e crisis aki mas pio ! Y kiere mi lo bay tin un di 2 manifestación si sigui asina .

Danki !

