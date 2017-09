Trahado di Arubus ta yama director pa gañado

Despues cu diabierna mainta trahadornan di Arubus a bay un accion pa mustra nan malcontento cu e desaroyonan na Arubus, e director a bisa algo den prensa cu no a cay den bon tera cerca algun di e trahadornan. Un di e trahadonan di Arubus, Sr. Gibby Webb a bisa cu e director di Arubus ta gaña.

Sr. Webb ta un chauffeur di bus y e ta bisa cu loke Sr. Theo Croes, director di Arubus a bisa tocante dos shopsteward cu kier posicion pa nan laga e director keto, ta un mentira. Dos shopsteward di Arubus a bay defende nan colega y ora cu Sr. Croes a ripara cu nan ta brabo, Sr. Croes a ofrece nan dos posicion, como controlador di bus. Pero si nan kier e posicion aki, nan mester sali for di shopsteward.

Pero Sr. Webb y su colega a rechasa e ofrecimento aki, ya cu nan ta para tur cu tin tras di nan trahadonan pa e trahadonan por tin confianza den nan shopsteward. Segun Sr. Webb, e ta reta Sr. Theo Croes, director di Arubus pa bin dilanti y bin bisa ki dia nan como shopsteward a bay paden cerca dje pa pidi’e posicion.

Sr. Webb a sigui bisa cu gobierno no ta invertiendo mas den Arubus y cu mas bien ta warda kico ta bay pasa despues di 22 di September. Pero e trahadonan di Arubus no por sigui warda mas, pero mester pa gobierno cuminsa hinca placa awo den Arubus y no worry kico ta bay pasa despues di eleccion.