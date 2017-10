Traha un presupuesto realistico y pidi Hulanda yuda Aruba refinancia su debe

Ya cu ta Hulanda e bin cu CAFT y a mete den nos financia di pais Aruba, Hulanda awor ta responsabel tambe pa bay yuda Aruba cu e problema financiero paso e mes no a para e forma di gastonan cu Aruba tabata bayendo den dje. Sr. Ben Marapin ta amplia mas ariba esaki.

Hulanda tin e obligacion y no obligacion moral so. Pero nan a bula den financia di Aruba door cu e CAft, tres pa cuater aña pasa nan a bin cun’e. Tur hende a spera cu cos lo stabilisa of drecha, pero realidad cu e la bay for di man. Hulanda ta co- responsabel pa esey, via e instrumento di CAft, cu no a logra hopi. Hopi hende a kere cu CAft na Aruba, lo no tin problema mas e lo haci e situacion di Aruba financieramente. Den esey bo tin cu sinta na mesa cu Hulanda, paso e situacion ta asina serio, y si Hulanda acepta su responsabilidad door cu nan a bin cu CAft, enbes di bin bisa di biaha awo no mas, e deficit a sigui crece.

Sr. Marapin ta kere cu si sinta na mesa cu Hulanda, por yega na un sorto di convenio cu aki tres pa cuater aña situacion por ta mas miho di loke e ta actualmente. No por lubida cu Aruba ta pagando 120 miyon na interes so, mientras cu algun aña pasa e tabata menos di 50 miyon. Pero el a subi door cu e debe ta asina giganteso.

Si bay Hulanda y bisa pa yuda Aruba pa refinancia nos debe y para garantia pa nan, pa haya un interes mas abao, esey ta pone cu e peso lo baha bek bou di 50 miyon. E ora Hulanda lo bisa kico Aruba lo ofrece? E ta cuminsa cu traha un presupuesto cu ta realistico cu ta crea espacio pa inverti den husticia, combati criminalidad. Den enseñansa, pa hisa e nivel di nos forsa laboral pa drecha y traha duro ariba e desempleo hubenil. Paso esey ta un situacion hopi serio cu mester di placa, pero mester bin cu plan concreto, unda ta mustra lo tin malgastamento mas di placa. Cu lo no tin servicionan paga mas, for di Merca unda consultants a bin solamente pa duna conseho politicamente con pa gana eleccion. Pero gewoon bo tin cu uza e cen cu ta haya cu no ta poco placa, esey mester uza na un manera hopi responsabel. Si presenta esey na Hulanda realisticamente, mustrando cu p’esey tin deficit ainda, cu mester inverti den enseñansa, den husticia, pa combati criminalidad. Inverti den turismo pa salvaguardia nos turismo pa nos por crece economicamente, Hulanda lo mester ta dispuesto pa sinta cu Aruba, segun e economista, Sr. Ben Marapin.