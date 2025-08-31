CINEARUBA ta lansa dos competencia y e prome ta ‘Di Aruba’ unda gruponan lo ricibi guia cu e trahamento di nan pelicula. Diasabra 6 di September gruponan interesa por pasa na Ateliers ’89 situa na Dominicanessenstraat 34 pa pitch e idea di nan pelicula.

Durante dos siman di 8 pa 22 di september gruponan lo traha nan pelicula cu despues lo wordo mustra na un publico cu lo vota pa e Miho Pelicula Di Aruba.

E duracion di e pelicula ta entre 7 pa 10 minuut maximo. E pelicula mester tin minimo un escena film den centro di Orajnestad y e idioma ta Papiamento. Mester participa den grupo, esnan cu no tin grupo nos lo yudanan completa uno. Edad minimo ta 16 aña. Tambe mester tin ekipo di filmacion y edicion propio.

E obhetivo ta pa produci, promove y reconoce peliculanan di ficcion di Aruba. Na mes un momento lo enfoca riba promocion di nos idioma Papiamento den peliculanan local.

E otro proyecto ta ‘School Short Story’ diseña pa scolnan secundario unda cu un instructor lo bishita e scol sea durante of despues di orario escolar y conhunto cu e studiantenan lo realisa e filmacion di un storia tocante e scol. E tayernan ta practico y e ta dura unicamente dos les, uno cada siman durante dos siman di 8 pa 19 di september.

E videonan lo tin un duracion di un minuut di cual e studiantenan mes lo filma y edit bao di guia di e instructor. Prome cu e instructor presenta na e scol e docente mes lo dividi e studiantenan den grupo y lo prepara e storia cu nan kier conta di nan scol.

E studiantenan lo siña traha den grupo y lo siña tambe diferente funcionnan den un produccion audiovisual. Tembe e studiantenan lo siña filma y edit. Un klas of mas klas di cada scol por participa. Tur storia lo competi pa e Mihor School Short Story dicual e ganador lo wordo elegi door di un publico.

Pa por participa na cada un di e proyectonan aki por manda un WhatsApp na 560-4804.