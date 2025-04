Con ta crea un trafico sigur?

Pa crea un trafico sigur, tur hende mester colabora. E ta cuminsa cu respet pa e ley di trafico, uzo di señalnan bon, y tene consideracion pa otro usuario di e caminda. Trafico sigur ta un responsabilidad di tur hende: chauffeur, peaton, y ciclista.

Conoce bo reglanan den trafico y evita accident

Bo mester sa e reglanan di trafico manera señalnan di para, preferencia, limite di velocidad, y reglanan pa cambia di banda. Si bo ta sigui e reglanan, bo ta evita situacion peligroso y accident. Conocemento ta cla pa bida. Y tambe pa scapa bida.

Bo aporte na un trafico sigur

Bo por yuda pa tene trafico sigur ora bo ta maneha sin distraccion, sin bebe (alcohol of otro substancia, y sin uza telefon celular. Tene distancia, respeta preferencia, y wak bon prome di pasa. Si bo ta un peaton of un ciclista, sigui e regla pa bo seguridad mes.

Medidanan di siguridad pa mantene un trafico sigur

• Uza faha di siguridad.

• Uza helm si bo ta riba motor of bicicleta.

• No bebe y maneha.

• Uza luznan den anochi.

• Tene bo vehiculo den bon estado.

• Sigui e señalnan y instruccionnan di polis.

Cua ta tur pelígro den trafico pa tene cuenta cu nan?

• Maneho na velocidad halto.

• No pone atencion (distraccion).

• Bebe y maneha.

• No para na señal di para.

• Uzo di telefon celular durante maneho.

• Peatonnan cu no ta wak bon ora pasa caminda.

Conoce e peligronan den trafico

Importante pa tur hende – incluso mucha – sa kico e peligronan ta den trafico. Asina nos por preveni y tuma medidanan pa evita loke por pasa malo y causa accident.

Salba un bida, salba bo bida y salba di otro den trafico

Cada biaha cu bo ta sali riba caminda, pensa riba bo bida y di otro hende. Un momento di descuido por costa un bida. Si tur hende ta pone atencion, ta respeta, y ta sigui regla, nos por salba bida – incluso bo mes.

Salba un bida, salba bo bida y salba di otro den trafico…

Trafico sigur ta bo responsabilidad.

Bo aporte ta percura pa un trafico sigur!