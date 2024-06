Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea pueblo un Feliz dia di Dera Gay y kier avisa pueblo pa ban celebr’e conscientemente cu amor pa tradicion respetando naturalesa y medio ambiente. Nos kier alabes menciona cu nos antepasadonan manera e indiannan di Mexico y Venezuela a bini Aruba y a trece hopi practica di agricultura. Tambe nan a trece nan tradicionnan y custumbernan di cual nos a incorpora den nos cultura local. E tradicion di Dera Gay mes ta uno cu ta bini di e celebracion di agricultura y un cosecha exitoso. Un cosecha exitoso ta nifica cu despues tin restonan cu no ta uza y esaki nan tawata kima den forma di celebracion. E tera cu e sas ta bolbe uza den e suelo di e siguiente cosecha. Locual cu ta resta no mestrer clasifica esaki pa sushi. Como cu a keda practica e parti di kima resto, hendenan a pone otro cosnan den e restonan organico y consecuentemente a cuminsa kima nan hunto. E problema di kimamento sin control riba e dia di Dera Gay ta e consecuencia. DNM ta desea di aclarea cu e practica cu tawata algo spiritual-cultural mester keda uno cu tin di haci cu cosecha y agricultura pa evita cu hende ta kima sin control.

E Cultura of tradicion di Dera Gay y e asunto di kimamento no kiermen cu nos mester ta actua contra ley of causa daño na nos salud, e naturalesa y medio ambiente. Pa e motibo aki DNM kier avisa pueblo tambe pa pone atencion na e siguiente puntonan.

Ta prohibi pa cende candela riba caminda publico. Esaki ta prescribi den articulo 14 di e ordenansa di polis (APV).

Segun articulo 8 di APV, ta prohibi pa causa molester na bisiña por ehempel door di cende candela y kima.

Pone atencion na unda ta cende candela. Tin tereno di naturalesa cu ta protegi pa ley y ta prohibi pa cende candela den e areanan aki. Manera Spaans Lagoen, Parke Nacional Arikok, nos areana di parke marino. E motibo pa esaki ta cu e candela ta causa daño na nos flora y fauna, por ehempel matanan di mangel, parhanan, cangreunan y otro sortonan

E daño cu kimamento den aire liber ta causa ta cu particulanan (stof) y gas (diferente sorto) ta bay liber den e aire creando polucion di aire (luchtvervuiling). Kimamento di obhetonan clasifica mucho general como sushi, no ta duna mucho indicacion cuanto kimico ta kima cu productonan no organico. Kimamento di sushi den aire liber ta laga stof y gas, cu no ta pertenece naturalmente den aire, bay cu por ta dañino pa salud di hende, bestia y/of mata. E stof y gasnan aki tambe ta dañino pa e edificio of obheto cu hende y bestia a traha (neishi). Cu stof kiermen, e substancia produci principalmente for di actividadnan procedente di hende. Por ehempel: mescos cu tin kimamento di sushi, tin tambe polucion di aire door di trafico (auto, barco) door di combustion (verbranding van koolwaterstof producten vb fuel) y deforestacion/rosamento di mondi.

Ban celebra e dia di Dera Gay na un manera responsabel y reduci e impacto cu kimamento tin riba nos naturalesa, medio ambiente y salud, ta e mihor deseo di DNM.