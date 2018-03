Trabounan pa coba canalnan den waf ta cuminsa diasabra mainta

Diabierna anochi 10 or a drenta waf di Playa e barco “Elbe” di e compania Baggerbedrijf De Boer cu ta bay haci un trabou special pa Aruba Ports Authority (APA). Esaki ta encera cu a haci e canal bek na su profundidad original.

APA ta hopi orguyoso di por conta cu apoyo di lineanan crucero cu kier sigui uza Aruba den nan paketenan. Esaki ta e motibo tambe cu APA a dicidi di sigui recomendacion di su partnernan, ampliando tur area di haf na un profundidad necesario. “Nos tecniconan a bisa nos cu manera nos waf ta aworaki no tin problema pa ricibi barconan di e tamaño di Quantum, sinembargo nos kier a sigui e conseho di nos partnernan,” ing. Jossy Figaroa, Director di APA a expresa.

Despues di un procedura largo, unda cu destaho publico a tuma luga y diferente compania a participa a dicidi di otorga e trabou aki na e compania Baggerbedrijf De Boer, cu su oferta tabata esun di mas atractivo pa APA. E ta un compania propiedad di un famia Hulandes, cu base na Sliedrecht (Hulanda). E trabou cu e empresa aki mester bay haci ta “maintenance dredging” di e terminal crucero, cual ta algo cu a wordo haci ultimo biaha casi 40 aña pasa y “land reclamation”, crea un area nobo pa APA na Barcadera.

E barco cu ta bay wordo uza ayera (diabierna) anochi y ta cuminsa di biaha cu e trabounan diasabra mainta. E trabou ta dividi den dos parti, uno na waf di Playa y e otro na Barcadera, pero e proyecto completo mester ta finalisa pa april, Figaroa a bisa. Esaki pa motibo cu den luna di mei Aruba ta ricibi e prome barco di 339 meter largo, di e clase Quantum di Royal Caribbean International.

E trabou di coba den e canal, unda e barconan ta pasa, ta wordo haci door di “Trailing Suction Hopper Dredge” di e empresa Hulandes, Elbe. E ekipo lo chupa e santo for di e suela di lama den e waf y basha esaki den e hopper di “Elbe” cual ta parecido na un stofzuiger. Segun e estudionan haci, mas o menos 170.000 meter cubico di santo mester wordo chipa for di e canal y saca afo.

E gran pregunta cu tabatin, segun e director, tabata kico ta bay haci cu e santo aki, cu en realidad no por wordo uza pa mehora beachnan. Asina a logra yega na un solucion sostenibel re-usando e material saca aki pa crea un espacio for di lama na e haf di Barcadera. “Nos mester di mas espacio na e haf industrial y esaki tabata e solucion perfecto pa por uza e santo bek,” Figaroa a bisa. El a splica tambe cu a consulta cu Gobierno, kende no tabatin problema pero si a pidi pa haci e estudionan necesario y realisa e proyecto den guia di e Departamento Ambiental di Gobierno.

Asina por ehempel pa ehecucion di e di dos fase di e trabou, a busca tur e consehonan necesario riba con pa haci uzo di e santo bek riba e 50.000 meter cuadro di tereno cu ta bay crea. Ta bay baha e material for di e “Hopper Dredge” door di mescla e santo den e hopper cu awa bek. Despues e fluho di lodo crea ta wordo gepomp for di e hopper y manda via di un sistema di tuberia riba e tereno cu ta bay crea.

Pa protege e yerbanan di lama y otro especienan local di wordo cubri ta haci uzo di un “silt screen”, cu ta evita cu esaki ta tapa nan. Tin hopi otro medida mas ta wordo tuma entre otro realoca especie pa un otro caminda pa protege e bida marino.

Na final di e trabou e area ta wordo cubri di material y piedranan di e area.

Ta trata di un proyecto di mas o menos 4 miyon florin cu lo trece hopi beneficia pa APA y pa Aruba a termino largo.

