Trabounan pa cambia luznan di caya pa LED ta riba bon caminda

Despues di casi 2 aña di trabou intensivo, recientemente gerencia di N.V. Elmar a reconoce e ekipo completo di empleadonan cu dia den y dia afo ta cambiando luznan di caya pa e tecnologia LED, cu ta uza menos coriente y ta ilumina mas. Si no ta pa e esfuerso y compromiso serio di e team aki, e trabounan lo no ta tanto avansa, te cu awor ta den fase di culminacion.

Algun aña pasa N.V. Elmar a cuminsa cu e proyecto di instala luznan LED rond di Aruba, pero di cual nan a cuminsa riba un velocidad slow. Director di N.V. Elmar, Ing. Robert Henriquez a duna di conoce cu a haci un par di tryout cu palo di luz di diferente compania. Despues di esaki a drenta den e proceso pa destaho, pa reemplasa tur luz existente na Aruba.

E resultado di e proceso di destaho publico a resulta exitoso, di cual N.V. Elmar a ricibi hopi reaccion. A percura pa scoge e miho cu tin, cual ta un compania Canades di LED, Roadway Lighting. N.V. Elmar a yega na un bon acuerdo cu e compania di Canada pa reemplasa tur e luznan aki na Aruba y haci nan LED. E cantidad di luz existente cu mester cambia ta 9000, pero awo no ta asina y ta cambiando 12 mil luz. Compara cu e luznan bieu, e luznan aki LED ta percura pa spar casi 30% den uzo di coriente.

Na aña 2015 N.V. Elmar a cuminsa cu e proyecto cu un velocidad halto, cual ta un proyecto di 2 aña y pa reemplasa tur cos y haci expansion. “Nos ta riba schedule. Ya caba nos tin 11 mil pega di cual falta un mil y pico pa termina, pe proyecto ta cla”, asina Ing. Robert Henriquez a duna di conoce. Segun e schedule e trabounan lo keda cla pe luna di November, pero aworaki nan ta basta adelanta.

Ing. Robert Henriquez ta contento cu e trabou di e empleadonan, pasobra nan presentacion ta hopi bon. Desde comienso di aña te cu awo, nan ‘inhaalmanoevre’ tabata hopi bon. Esey a pone cu awo tin e resultado cu 11 mil lampi instala di LED. Loke cu falta ta un parti chikito di cual ta e parti di luznan oraño, unda ya tin palabracion cu DOW y DTI pa mira con lo cambia e luznan oraño den e parti innovativo.

N.V. Elmar ta pendiente pa finalisa y e director ta mira cu e proyecto aki ta uno exitoso. Aruba completo lo conoce solamente luznan di caya trahando a base di tecnologia avansa di LED. No ta solamente cambia e luznan, pero tambe cu N.V. Elmar por comunica cu e luznan unda nan por mira via computer si e luznan ta cendi den oranan di anochi. Tambe nan por monitor diferente factor via computer.