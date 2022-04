E siman a habri cu un bunita noticia pa enseñansa na Aruba. Trabounan di renobacion na Sint Aloysius School ta cla pa cuminsa. Prome Minister Evelyn Wever – Croes durante su bishita na e scol dialuna mainta, a gradici un y tur pa e pansenshi cu tabatin desde cu mester a muda for di e scol y a felicita e ekipo cu e trabounan cu lo incia. Cinco aña pasa docentenan y alumnonan mester a bandona e edificio di Sint Aloysius School pa motibo di mal condicion. Prome Minister Wever – Croes ta gradici henter ekipo di e scol, docentenan, mayornan y alumnonan pa e pasenshi cu tabatin den e edificio cu tabata aden durante e periodo aki. E edificio no ta esun di mas adecua pa duna les, pero e ta un edificio di emergencia. “Den 11 luna of menos ya por cuminsa muda den e scol completamente renoba”, Prome Minister a expresa. Por ultimo Prome Minister a gradici SKOA pa e pasenshi desplega y tambe na Minister encarga cu enseñansa Endy Croes pa a insisti pa e proyecto aki por bira realidad. Parlamento na mas di un ocasion a aloca fondo pa e proyecto aki y awor ta mira cu e ta bira realidad. Pabien Sint Aloysius!”, Premier Wever – Croes a termina bisando.

