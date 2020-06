Trabounan di Plataforma Nacional pa Reformanan di Sector Publico y Recuperacion y Innovacion di Aruba su Economia

Aruba, mescos cu mundo henter, ta den un situacion di crisis debi na e pandemia di Covid-19 (conoci tambe como coronavirus). E pandemia aki a afecta economia rond di mundo severamente. E consecuencianan economico pa Aruba ta enorme y for di inicio ta visibel den nos sociedad.

Aruba su ‘small island economy’ ta depende riba turismo internacional, di cual mas o menos 80% ta procedente di Merca cu ta un pais cu actualmente tambe ta wordo gravemente afecta pa e pandemia di Covid-19.

Despues di atende mesora cu e aspectonan di salubridad y ayudo humanitario pa e ciudadanonan, e enfoke awo ta pa atende cu e aspectonan economico cu e crisis aki a trece cu ne.

E medidanan di ‘lock-down’ combina cu e hecho cu no tin turista na Aruba, pa gran parti a para nos economia. E efectonan aki lo wordo mira y sinti pa un termino largo, y e recuperacion eventual lo tuma tempo y tambe un manera nobo di pensa.

Pa Aruba, e motto/lema ‘business as usual’ ya no ta aplicabel, of no ta existi mas. Nos mester reevalua nos strategia y e decisionnan cu nos tuma di awo padilanti mester contribui pa Aruba bira un isla mas stabiel (resiliente).

Un iniciativa coordina na nivel nacional pa Recuperacion Economico y Innovacion

Pa cu esaki, Gobierno di Aruba a cuminsa cu un iniciativa coordina na nivel nacional pa desaroya un plan di accion pa recuperacion economico y innovacion. E plan aki tin como meta crecemento economico den un forma: innovativo, inclusivo, y sostenibel, incluyendo e condicionnan necesario pa un economia stabiel (resiliente) den termino largo, mientras den e trayecto aki lo tin cu cuminsa mira beneficionan den termino corto y medio. Esaki cu un sosten nacional mas amplio posibel.

Den cuadro di esaki, Conseho di Minister a institui e ‘Recovery and Innovation Committee’ manera cu Prome Minister a anuncia den e luna di April. E comision aki tin como tarea pa desaroya:

• e vision di un economia transforma;

• reformanan structural como condicion pa: recuperacion, stabilidad, y crecemento economico sostenibel;

• identifica sectornan strategico (nobo) cu ta trece un balor agrega na nos economia;

• un maneho pa guia decisionnan riba inversionnan grandi den sector priva y publico

E comision di ‘Recovery and Innovation’ ta un plataforma ‘public-private’ unico, cu den su totalidad, na tur nivel, ta consisti di representantenan di sectornan: Priva, Publico, Academico, y Civico. Mas cu 100 ciudadano ta participando den esaki (riba titulo personal), a base di nan background profesional. Mayoria no ta representa nan respectivo organisacionnan den esaki.

E tareanan di e comision ‘Recovery and Innovation’ ta dividi den tres (3) sub-committee, ‘Stabilization & Stimulus’, ‘Fast-Track & Reactivation’ y ‘Innovation & Resilience’. Den termino corto, conseho y decisionnan proponi pa ‘Stabilization & Stimulus’ a wordo entrega na Gobierno, y mayoria ta den pleno ehecucion. Dunando asina un ‘boost’ sumamente necesario pa reactiva nos economia cu sosten financiero, humanitario, y medico, cu ayudo di Hulanda, pa asina alivia e consecuencianan. E trabounan di ‘Fast-Track & Reactivation’ ta andando y pronto lo entrega nan conseho na Gobierno tocante proyectonan di inversion cu posibelmente lo por pasa den un trayecto mas agilisa si nan cumpli cu cierto rekisitonan pa yuda re-activa nos economia.

Den cuadro di e ‘restart’ aki, tambe Gobierno di Aruba a anuncia e plan di estimulo economico. Departamento di Impuesto (DIMP) den luna di maart anuncia e plan di emergencia pa ayudo fiscal pa stimula nos economia y ofrece alivio. Companianan chikito y mediano (MKB), fundacionnan, y mas cu 35.000 persona y 3.000 compania afecta a ricibi ayudo financiero den forma di entre otro FASE (8.000+ persona), ‘MKB Noodregeling’ (3.000+ compania MKB) y e ‘Loonsubsidie’ (27.000+ persona).

E trabounan ainda ta andando. E vision pa Aruba sali mas fuerto di e crisis aki y nos economia mester bira uno stabiel (resiliente) y sostenibel por medio di: reformanan structural di sector publico, diversificacion economico, y reenforsando nos economia interno aplicando un modelo di economia circular (of doughnut economy).

E tareanan specifico den cuadro di e sub-committee ‘Innovation & Resilience’, a inicia formalmente na comienso di mei cu mas di 100 participante den 17 Task Forces. E commission tin sosten di un Project Management Team di mas cu 10 persona entre otro di sector priva y academico cu ta ofreciendo nan tempo y ta participando den un forma voluntario. Hunto tur e participantenan ta encarga cu e tarea pa entrega consehonan, recomendacionnan, pa cu e reformanan cu ta necesario y e direccion nobo di Aruba su economia. Esaki den un Master Plan pa Aruba cu ta tene cuenta cu trabounan anteriormente completa den consulta cu stakeholders, entre otro e National Strategic Plan 2020 – 2022 pa acelera e implementacion di e Sustainable Development Goals (SDGs) di Nacionnan Uni (NSP), ROP, y varios conseho cu gobierno a ricibi di diferente instancianan, gremionan y NGOs.

E manera di traha ta basa riba un mission-driven approach cu ta stimula colaboracion y un proposito comun. E metanan principal pa cada area economico a wordo stipula, sigui pa un analisis concreto di e root problems cu lo por stroba nos di yega na e metanan aki si e problema no wordo resolvi, y consehonan y solucionnan cu por tin e impacto positivo mas grandi lo wordo proponi. Esaki mas cu claro den e direccion di un economia y sociedad cu Aruba ta desea di bira. E strategia y manera di traha aki no ta business as usual, y ta rekeri e actornan pa pensa outside the box ora di defini e meta y problema-/retonan, y tambe ora di pensa riba solucionnan mientras cu ta revisa y usa rapport, conseho y ideanan existente (pa no ‘re-invent the wheel’).

E plan y strategia aki ta un manera pa – como nacion – transforma nos economia, y como comercio y ciudadano, sobrevivi y crece.

E diferente Task Force nan aki actualmente ta na e na mita di e proceso, y ta premira cu e rapport y plan final lo wordo entrega na Gobierno di Aruba na comienso di juli.

Por medio di e comunicado aki nos ta anunci y alabes informa un y tur cu ta desea di contribui na e Master Plan pa Aruba su recuperacion y futuro, cu lo organisa dos (2) ‘Town Hall’ den un forma digital pa por brinda mas informacion di e proceso, e resultado preliminar y colecta comentario y informacion (feedback) na un forma habri y transparente. Mas informacion tocante e Digital Town Halls y con por registra lo wordo publica durante e siman venidero riba e pagina Facebook di Gabinete Wever-Croes.

Digital Town Halls di Aruba:

• Prome Town Hall: 9 di juni 2020, 8:00 PM

• Segundo Town Hall: 10 di juni 2020, 8:00 PM

Gobierno di Aruba kier a gradici tur participante pa nan contribucion di un forma of otro na e proceso aki. Nos ta aprecia y ta balora boso tempo, esfuerso, aportacion y ta sumamente agradecido pa boso dedicacion den e momentonan aki unda cu como pais nos ta enfrentando retonan nunca bisto. Un danki di curason!

