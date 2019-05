Trabounan di mantencion di Damnan semper a y ta keda tuma lugar

For di existencia di Departamento y Agricultura, Cria y Pesca Santa Rosa semper e departamento aki tabata ta y lo keda encarga cu mnatecion di Damnan rond Aurba. Aruba a pasa durante varios aña cu awa a yobe bon y nos por bisa cu tur Dam rond Aruba tabata yen yen di awa cu dadomomento di parti Santa Rosa mes nos a saca algun aviso pa tene cuenta cu Damnan rond Aruba ta yen di awa y eta bira peligroso pa cualkier persona of mucha nan cu por bai serca of hunga banda di esakinan. Nos tabata disponi di suficiente awa e tempo ey cu tur productor local a difruta pa varios aña di e awa di Dam. E period tabata tin mas hopi cultivacion di diferente producto local cu tur otro aña.

Awendia nos no por bisa mescos. Aruba ta pasando sigur pa alrededor di diez aña sigur cu un secura bastante severo. E poco awa cu ta yobe den e periodo di Oktober, November y December no ta suficiente pa tin awa di Dam a largo plaso pa tur poductor. Asina e añanan a transcuri cu a yega e momento cu awa di Dam a caba completamente den mayoria Damnan rond Aruba. Nos mes a tuma nota cu e Damnan tabata asina seco cu e fondo a seca te cu e tera mes tabata krak. Otro Damnan nos mester a warda te ora cu e tabata ful seco pa nos por a tuma desicionan pa hasi nan limpi. Claro ora cu ainda eta lodo nos no por hasi ningun tipo di trabou pasobra nos ekiponan pisa mes tabata pega den e logo. Kiermen nos mester a tuma un periodo pa laga esaki seca completamente pa por a hasi e trabounan di mantencion.

E trabounan di mantencion tabata ensera cu mester a saca tur tipo di sushi cu tin den e fondo. Aki nos ta papia sushi cu awa mes tabata trece den e Dam na momento cu e rooi lasta y ta bin cu tur sushi. Otro punto ta tambe cu ta e realidad amrago cu nos mesun hendenan tabata tira tur tipo di sushi den e Dam. Nos ta papiando di Taira di Auto, Bateria, Cama, Stof, Frigidaire, te hasta auto completo nos a yega di haya. Tur esaki nan mester a wordo saca y hasi limpi. Kisas hopi ta esnan cu no por imagina e impacto negativo cu un bateria di auto tin na momento cubo tire den e Dam. Awor imaginabo un auto completo den e Dam kico esaki por causa no solamente na e awa cu ta wordo contamina totalmente pero e daño imenso na nos medio ambiente. Imganinabo e impacto aki. Auto cu a yega di wordo kima na e oriya di Dam pa motibo di tabata un auto cu a wordo horta. Nos a yega di pasa den tambe cu nos a caba di hasi limpi y despues di dos dia tin sushi tira atrobe na e mesun Dam. Esaki ta dis pa menciona algun. Despues di saca tur sushi a bai over na cuminsa saca tur santo y of granit cu ta dimas pa traha espacio pa e Dam por carga mas awa posibel na momento cu bin un torencial awasero. Mas awa cu e Dam por colecta mas mihor pa nos agricultornan local, mas largo e period di awa di Dam pa nan mas cu claro.

Na e momentonan aki manera ta e caso e Dam ta hayando nan mantencion debido di parti di Santa Rosa. Nan ta wordo bishita y controla pa mira cua tin preoridad. Esunan cu ya a wordo bishita ta entre otro, Sabana Grandi, Kas Aruba, Vaderpiet, esun bandi Trappers, Daimari, Modanza, asina por sigui menciona. Falta algun si ainda pa mira nan situacion y despues pa tuma desicion pa hasi limpi. E parti esencial pa cu e limpiesa ta cu e Dam mester ta totalmente seco y sin lodo pa e trabounan por cuminsa.

Trabounan lo sigui normal manera gustumber pa cu mantencion di Damnan rond Aruba.

Nos di Departamento di Agricultura,Cria y Pesca Santa Rosa ta hasi un apelacion hopi fuerte cu tin un lugar so destina pa tira tur sushi cu ta Dump na Parkietenbos. Hasi uzo di esey pa tira tur sushi y no bai tire den e Dam of na oriya di e Damnan rond Aruba. Den caso cu abo mira personanan ta tirando sushi na e Damnan tuma nota di e number di auto y pasa esaki pa Polis avisandonan kico bo a caba di experencia. Nan lo sa di tuma paso sigur cu esaki. Sea conciente y ban cuida nos Damnan y nos medio ambiente.

Comments

comments